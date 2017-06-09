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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Португалия
Латвия - Португалия: обзор матча 09 июня 2017
Латвия
09.06.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 6 тур
0 : 3
Завершен
Португалия
41'
К. Роналду
63'
К. Роналду
67'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Португалия
90'
+3
Желтая карточка
Р. Куарежма
80'
Замена
Нани
️️️️
А. Силва
Желтая карточка
О. Лайзанс
75'
Замена
Э. Варданян
️️️️
Е. Казачок
72'
71'
Замена
Н. Семеду
️️️️
С. Соареш
Замена
Д. Ракельс
️️️️
Д. Икаунекс
69'
67'
ГОЛ! 0:3!
А. Силва
Пас отдал
К. Роналду
63'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Замена
Д. Индранс
️️️️
Г. Клюшкин
62'
57'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Ж. Мартинш
55'
Желтая карточка
Ж. Мартинш
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Г. Клюшкин
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Никита Колесовс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
8
Александр Соловьев
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
0
Евгений Казачок
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Желсон Мартинш
ПВ
9
Андре Силва
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Латвия
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
7
Владимирс Камеш
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Эдгар Варданян
ЦП
0
Давис Индранс
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
15
Денис Ракельс
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
17
Нани
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
16
Пицци
АП
10
Бернарду Силва
АП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
4-5-1
1
Ванинс
13
Горкшс
3
Ягодинскис
26
Максименко
0
Колесовс
21
Клюшкин
0
Лайзанс
0
Казачок
10
Икаунекс
8
Соловьев
10
Шабала
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
21
Соареш
2
Алвеш
6
Фонте
5
Геррейру
14
Карвалью
15
Гомеш
8
Моутинью
18
Мартинш
7
Роналду
9
Силва
0
Казачок
0
Варданян
0
Варданян
0
Казачок
21
Клюшкин
0
Индранс
0
Индранс
21
Клюшкин
10
Икаунекс
15
Ракельс
15
Ракельс
10
Икаунекс
21
Соареш
2
Семеду
2
Семеду
21
Соареш
9
Силва
17
Нани
17
Нани
9
Силва
18
Мартинш
20
Куарежма
20
Куарежма
18
Мартинш
Остались в запасе
Латвия
Португалия
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
7
Владимирс Камеш
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
22
Бету
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
16
Пицци
АП
10
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
7
Владимирс Камеш
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Остались в запасе
22
Бету
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
16
Пицци
АП
10
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Александр Старков
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Латвия - Португалия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Сконто
Где смотреть матч:
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