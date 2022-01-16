Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне: обзор матча 16 января 2022
Кот-д'Ивуар
16.01.2022, воскресенье, 19:00
Кубок африканских наций, группа E, 2 тур
2 : 2
Завершен
Сьерра-Леоне
25'
С. Аллер
65'
Н. Пепе
55'
М. Камара
90+3'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне
90'
+5
Желтая карточка
А. Камара
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
А. Камара
Пас отдал
С. Колкер
Замена
О. Коссуну
️️️️
Э. Байи
90'
+3
83'
Замена
С. Кайкай
️️️️
К. Камара
Замена
С. Ди
️️️️
Ф. Кессье
82'
Замена
Ж. Куасси
️️️️
В. Заа
82'
75'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Бунду
Замена
Х. Траоре
️️️️
И. Сангаре
73'
Замена
К. Куаме
️️️️
С. Аллер
72'
ГОЛ! 2:1!
Н. Пепе
Пас отдал
И. Сангаре
65'
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Камара
Пас отдал
М. Буя Турай
52'
Желтая карточка
О. Какай
ГОЛ! 1:0!
С. Аллер
Пас отдал
В. Заа
25'
Пенальти не реализован!
Ф. Кессье
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
3
Конан
ЛЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
19
Симон Дели
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
18
Ибраим Сангаре
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Франк Кессье
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Сьерра-Леоне
1
Мохамед Камара
ВР
3
Кевин Райт
ЛЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
5
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Осман Какай
ПЗ
7
Мохамед Буя Турай
ЛВ
6
Джон Камара
ОП
7
Кваме Кьюи
ЦП
11
Мустафа Бунду
ПВ
14
Муса Камара
ЦФ
10
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
Кот-д'Ивуар
1
Элизер Ира Тапе
ВР
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
0
Максвел Корне
ЛВ
0
Хабиб Майга
ОП
15
Макс Градель
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
0
Хамед Траоре
АП
5
Вилфрид Канон
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
10
Жан-Эврард Куасси
ЦФ
10
Карим Конате
ЦФ
Сьерра-Леоне
16
Ибрахим Сесай
ВР
16
Айзек Колкер
ВР
20
Сайду Мансарай
ЛЗ
15
Йеами Дуния
ЛЗ
4
Медо
ЦП
4
Сайду Фофана
ЦП
4
Абу Думбуя
ЦП
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
22
Исса Каллон
ЦФ
12
Альхаджи Камара
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Сангаре
3
Конан
21
Байи
19
Дели
17
Орье
18
Сангаре
4
Сери
8
Кессье
10
Заа
26
Пепе
22
Аллер
4-1-1-2-2
1
Камара
2
Какай
17
Бангура
5
Колкер
3
Райт
6
Камара
7
Кьюи
11
Бунду
7
Буя Турай
10
Камара
14
Камара
21
Байи
7
Коссуну
7
Коссуну
21
Байи
8
Кессье
20
Ди
20
Ди
8
Кессье
18
Сангаре
0
Траоре
0
Траоре
18
Сангаре
22
Аллер
20
Куаме
20
Куаме
22
Аллер
10
Заа
10
Куасси
10
Куасси
10
Заа
11
Бунду
12
Камара
12
Камара
11
Бунду
10
Камара
11
Кайкай
11
Кайкай
10
Камара
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Сьерра-Леоне
1
Элизер Ира Тапе
ВР
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
0
Хабиб Майга
ОП
15
Макс Градель
ЦП
0
Максвел Корне
ЛВ
5
Вилфрид Канон
ЦФ
10
Карим Конате
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
4
Медо
ЦП
4
Сайду Фофана
ЦП
4
Абу Думбуя
ЦП
20
Сайду Мансарай
ЛЗ
15
Йеами Дуния
ЛЗ
16
Ибрахим Сесай
ВР
16
Айзек Колкер
ВР
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
22
Исса Каллон
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
Остались в запасе
1
Элизер Ира Тапе
ВР
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
0
Хабиб Майга
ОП
15
Макс Градель
ЦП
0
Максвел Корне
ЛВ
5
Вилфрид Канон
ЦФ
10
Карим Конате
ЦФ
Остались в запасе
4
Медо
ЦП
4
Сайду Фофана
ЦП
4
Абу Думбуя
ЦП
20
Сайду Мансарай
ЛЗ
15
Йеами Дуния
ЛЗ
16
Ибрахим Сесай
ВР
16
Айзек Колкер
ВР
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
22
Исса Каллон
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Главный тренер
Джон Кейстер
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сьерра-Леоне
0 : 1
08.10.2025
Буркина-Фасо
Информация о матче
Главный судья:
Магетт Н'Диайе
Стадион:
Япома
Новости команд
Все
Кот-д'Ивуар
Сьерра-Леоне
Сборная России U15 разгромила Сьерра-Леоне
25 октября
2
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Сборная России U15 разгромила Сьерра-Леоне
25 октября
2
Азербайджан – Сьерра-Леоне: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Азербайджан – Сьерра-Леоне: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.85
29 марта
Игрок сборной Сьерра-Леоне пропустил собственную свадьбу ради перехода в «Мальме»
2022.08.06 14:23
2
Кубок Африки. Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф, действующий победитель турнира Алжир вылетел
2022.01.20 20:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+