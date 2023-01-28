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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Остенде
Кортрейк - Остенде: обзор матча 28 января 2023
Кортрейк
28.01.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Остенде
20'
Ф. Селемани
89'
П. Хабиб Гуйе
45+5'
Н. Бацнер
84'
Т. Эмброуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Остенде
ГОЛ! 2:2!
П. Хабиб Гуйе
89'
Замена
М. Регали
️️️️
С. Лончар
87'
84'
ГОЛ! 1:2!
Т. Эмброуз
Пас отдал
Н. Бацнер
76'
Замена
К. Аразе
️️️️
Р. Д'Хез
Замена
С. Танака
️️️️
А. Кадри
76'
Замена
️️️️
Б. Мессауди
76'
62'
Замена
И. Дурдов
️️️️
Ф. Хорнби
62'
Замена
П. Двомо
️️️️
З. Деваль
Замена
М. Васински
️️️️
М. Бруно
58'
Желтая карточка
Ф. Селемани
49'
46'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
Д. Атанга
Замена
Д. Де Неве
️️️️
К. Атемона
46'
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
Н. Бацнер
Пас отдал
Ф. Хорнби
33'
Замена
О. Урогиде
️️️️
А. Танге
ГОЛ! 1:0!
Ф. Селемани
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
44
Жоау Силва
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
9
Биллал Мессауди
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
80
Матей Родин
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
3
Антон Танге
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
18
Зибен Деваль
ОП
17
Давид Атанга
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
17
Мартин Регали
ЛВ
13
Сатоси Танака
ОП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
20
Анди Мусаев
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Ванденберге
4
Ватанабе
3
Атемона
7
Селемани
44
Силва
8
Мехсату
10
Лончар
17
Бруно
37
Кадри
9
Мессауди
20
Авенатти
4-2-1-2-1
12
Филлипс
7
Д'Хез
27
Капон
3
Танге
80
Родин
14
Амаде
18
Деваль
17
Атанга
7
Сакамото
25
Бацнер
10
Хорнби
17
Бруно
2
Васински
2
Васински
17
Бруно
37
Кадри
13
Танака
13
Танака
37
Кадри
3
Атемона
14
Де Неве
14
Де Неве
3
Атемона
10
Лончар
17
Регали
17
Регали
10
Лончар
3
Танге
3
Урогиде
3
Урогиде
3
Танге
18
Деваль
14
Двомо
14
Двомо
18
Деваль
7
Д'Хез
36
Аразе
36
Аразе
7
Д'Хез
17
Атанга
68
Эмброуз
68
Эмброуз
17
Атанга
10
Хорнби
19
Дурдов
19
Дурдов
10
Хорнби
Остались в запасе
Кортрейк
Остенде
16
Максим Деман
ВР
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
28
Гийом Хуберт
ВР
20
Анди Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ВР
20
Анди Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Кортрейк - Остенде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
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