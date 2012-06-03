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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Китай
Испания - Китай: обзор матча 03 июня 2012
Испания
03.06.2012, воскресенье, 23:59
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Китай
85'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Испания - Китай
87'
Замена
Ю. Дабао
️️️️
Г. Линь
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Пас отдал
А. Иньеста
85'
Желтая карточка
Ф. Торрес
79'
74'
Замена
Ж. Женг
️️️️
Ю. Хай
73'
Желтая карточка
Л. Пенг
72'
Замена
Л. Пенг
️️️️
Ч. Сюри
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Касорла
67'
65'
Замена
В. Лей
️️️️
Ч. Чжи
64'
Замена
Ю. Ханчао
️️️️
С. Сян
59'
Желтая карточка
Ч. Сюри
Замена
Ж. Пике
️️️️
С. Рамос
56'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Негредо
46'
Замена
Х. Навас
️️️️
Хави
46'
Замена
А. Иньеста
️️️️
С. Бускетс
46'
Замена
В. Вальдес
️️️️
И. Касильяс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Хаби Алонсо
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Хави
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Санти Касорла
ПП
9
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Китай
1
Цзен Чен
ВР
3
Сунь Сян
ЛЗ
4
Чжао Пен
ЦЗ
6
Фен Сяотин
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
12
Ю Хай
ЛП
26
Чжао Сюри
ОП
10
Чжен Чжи
(К)
ОП
8
Юньмин Хао
ЦП
13
Лю Жиание
ПП
18
Гао Линь
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Китай
15
Юан Вейвей
ЦЗ
16
Ю Ханчао
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
19
Жин Жингдао
ЦП
25
Пенг Ксинли
ЦП
17
Лю Жиан
ЦП
14
Фен Ренлянь
ЦП
20
Чен Тао
ЦП
2
Женг Женг
ЦП
23
Лю Пенг
ЦП
9
Янг Ксю
ЦФ
11
Ю Дабао
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Касильяс
18
Альба
15
Рамос
2
Альбиоль
17
Арбелоа
14
Алонсо
5
Бускетс
8
Хави
20
Касорла
21
Сильва
9
Негредо
4-2-3-1
1
Чен
5
Линьпен
4
Пен
6
Сяотин
3
Сян
26
Сюри
10
Чжи
13
Жиание
8
Хао
12
Хай
18
Линь
1
Касильяс
12
Вальдес
12
Вальдес
1
Касильяс
15
Рамос
3
Пике
3
Пике
15
Рамос
8
Хави
22
Навас
22
Навас
8
Хави
5
Бускетс
6
Иньеста
6
Иньеста
5
Бускетс
20
Касорла
13
Мата
13
Мата
20
Касорла
9
Негредо
9
Торрес
9
Торрес
9
Негредо
3
Сян
16
Ханчао
16
Ханчао
3
Сян
10
Чжи
7
Лей
7
Лей
10
Чжи
12
Хай
2
Женг
2
Женг
12
Хай
26
Сюри
23
Пенг
23
Пенг
26
Сюри
18
Линь
11
Дабао
11
Дабао
18
Линь
Остались в запасе
Испания
Китай
23
Пепе Рейна
ВР
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
19
Жин Жингдао
ЦП
25
Пенг Ксинли
ЦП
9
Янг Ксю
ЦФ
17
Лю Жиан
ЦП
15
Юан Вейвей
ЦЗ
14
Фен Ренлянь
ЦП
20
Чен Тао
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
19
Жин Жингдао
ЦП
25
Пенг Ксинли
ЦП
9
Янг Ксю
ЦФ
17
Лю Жиан
ЦП
15
Юан Вейвей
ЦЗ
14
Фен Ренлянь
ЦП
20
Чен Тао
ЦП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Испания - Китай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:55 (прямая)
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