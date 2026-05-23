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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Победа - Нефтяник
Победа - Нефтяник: обзор матча 23 мая 2026
Победа
23.05.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
7 : 0
Завершен
Нефтяник
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Информация о матче
Стадион:
им. А. С. Муртазалиева
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