Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Словения
Италия - Словения: обзор матча 06 сентября 2011
Италия
06.09.2011, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 10 тур
1 : 0
Завершен
Словения
85'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Словения
+2
Желтая карточка
Н. Печник
Замена
З. Дедич
️️️️
Р. Корен
ГОЛ! 1:0!
Д. Паццини
Пас отдал
М. Балотелли
Замена
М. Балотелли
️️️️
Р. Монтоливо
Замена
Н. Печник
️️️️
Д. Вршич
Желтая карточка
М. Бречко
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Замена
Д. Паццини
️️️️
А. Кассано
Замена
Й. Иличич
️️️️
В. Бирса
Замена
К. Маркизио
️️️️
Т. Мотта
Желтая карточка
Р. Корен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Тиаго Мотта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
22
Джузеппе Росси
ЦФ
10
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
17
Андраж Кирм
ЛЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ЦЗ
4
Марко Шулер
ПЗ
13
Боян Йокич
ЛП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
8
Роберт Корен
(К)
ЦП
10
Даре Вршич
АП
10
Вальтер Бирса
ПП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Италия
14
Морган Де Санктис
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
8
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Марио Балотелли
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
22
Матей Маврич
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
23
Тим Матавж
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
6
Бальдзаретти
13
Раноккия
3
Кьеллини
16
Кассани
18
Монтоливо
21
Пирло
10
Мотта
16
Де Росси
10
Кассано
22
Росси
4-4-1-1
1
Ханданович
4
Шулер
5
Цесар
2
Бречко
17
Кирм
10
Бирса
18
Радосавлевич
8
Корен
13
Йокич
10
Вршич
11
Новакович
10
Мотта
8
Маркизио
8
Маркизио
10
Мотта
10
Кассано
7
Паццини
7
Паццини
10
Кассано
18
Монтоливо
9
Балотелли
9
Балотелли
18
Монтоливо
10
Бирса
7
Иличич
7
Иличич
10
Бирса
8
Корен
14
Дедич
14
Дедич
8
Корен
10
Вршич
7
Печник
7
Печник
10
Вршич
Остались в запасе
Италия
Словения
14
Морган Де Санктис
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
22
Матей Маврич
ЦЗ
12
Вид Белец
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
23
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
14
Морган Де Санктис
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
Остались в запасе
22
Матей Маврич
ЦЗ
12
Вид Белец
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
23
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Италия - Словения
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Информация о матче
Помощники судьи:
Франк Андас
Ким-Томас Ханглунн (оба - Норвегия)
Резервный судья:
Томми Шервен (Норвегия)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Италия
Словения
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
13:38
1
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
10:23
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 10:06
Лига наций: шансы Италии и Франции на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:11
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
13:38
1
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 10:06
Лига наций: шансы Италии и Франции на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:11
Чемпион Европы близок к 2-летней дисквалификации
24 октября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
10:23
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Шотландия – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Шотландия – Словения: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Швейцария – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+