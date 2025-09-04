Введите ваш ник на сайте
Россия - Иордания: онлайн-трансляция 04 сентября 2025

Россия
04.09.2025, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Иордания
Матч
Статистика матча Россия - Иордания
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Россия
Иордания
Карпин рассказал, как ему разрешили совмещать работу в сборной России и «Динамо»
Вчера, 15:14
2
Карпин: «Не удивило, что меня не позвали в «Спартак»
14 августа, 23:57
7
Карпин ответил, готова ли сборная России к возвращению в международные турниры
14 августа, 22:40
2
Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры
13 августа, 18:10
10
Мостовой: «Карпин может еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»
13 августа, 16:04
1
Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах
12 августа, 19:30
3
Подробное расписание матчей сборной России на осень 2025 года
12 августа, 18:06
Сборная России после длительной паузы сыграет на стадионе «Спартака»
12 августа, 16:16
1
Назван город, в котором Россия может провести следующий матч
11 августа, 15:56
Иордания ответила на призыв Украины отменить матч со сборной России
7 августа, 14:32
7
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
24.08.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
03.09.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
04.09.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
04.09.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
04.09.2025
Сирия
Последние матчи
Россия
Иордания
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Иордания
0 : 1
10.06.2025
Ирак
Товарищеские матчи. Сборные,
Беларусь
1 : 4
10.06.2025
Россия
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
1 : 1
06.06.2025
Нигерия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
Оман
0 : 3
05.06.2025
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные,
Саудовская Аравия
2 : 0
30.05.2025
Иордания
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Иордания
0 : 1
10.06.2025
Ирак
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
Оман
0 : 3
05.06.2025
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные,
Саудовская Аравия
2 : 0
30.05.2025
Иордания
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 8 тур
Южная Корея
1 : 1
25.03.2025
Иордания
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 7 тур
Иордания
3 : 1
20.03.2025
Палестина
18+
