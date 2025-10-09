10 октября в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» состоится товарищеский матч между сборными Иордании и Боливии. Для обеих команд встреча станет возможностью проверить тактические решения перед следующими официальными турами отборочных циклов.

Иордания

Азиатская команда уверенно провела последние месяцы, показав стабильность и компактность в обороне. Победа над Доминиканской Республикой (3:0) подчеркнула высокий уровень концентрации и сыгранность линии атаки. За пять последних матчей Иордания забила шесть мячей и пропустила только три.Особенно важно отметить рост результативности в домашних и нейтральных матчах – в последних трeх встречах команда забивает минимум один гол. Основной акцент тренер делает на дисциплинированной обороне и быстрых контратаках через фланги, что хорошо работает против соперников, действующих прямолинейно, как Боливия.

Боливия

Южноамериканская сборная переживает непростую полосу: три поражения подряд в товарищеских матчах и всего три гола за пять последних игр. Боливийцы испытывают трудности при игре вне родных высот – на выезде команда проиграла пять последних матчей, часто уступая без забитых мячей.В атаке Боливии не хватает креативности и точности, а оборона регулярно дает сбои, особенно в концовках таймов. Несмотря на индивидуально сильных игроков, команда демонстрирует низкую результативность и слабое взаимодействие между линиями.

Факты о командах

Иордания

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.20 забитого, 0.60 пропущенного за игру

2 «сухих» матча подряд

Уверенная победа над Доминиканской Республикой (3:0)

Боливия

Три поражения подряд в товарищеских матчах

Пропускает в среднем 1.00 гол за игру

Не выигрывает на выезде в 5 последних матчах

Слабо реализует моменты в атаке (0.60 гола за игру)

Прогноз на матч Иордания – Боливия

Форма команд и динамика последних встреч указывают на преимущество Иордании. Боливия на выезде теряет структуру игры и редко создаeт опасность у ворот соперника, тогда как Иордания уверенно проводит контрольные матчи, сохраняя баланс между атакой и обороной.Хозяева могут начать активно с первых минут, стараясь реализовать свои моменты до перерыва. Боливия, вероятно, сосредоточится на обороне, но низкая плотность игры в центре поля создаст для неe проблемы. Оптимальный сценарий – минимальная, но уверенная победа Иордании с низким общим тоталом.

Рекомендованные ставки