Иордания – Боливия: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.85

09 октября 2025 8:24
Боливия - Иордания
10 окт. 2025, пятница 18:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа Иордании
Сделать ставку

10 октября в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» состоится товарищеский матч между сборными Иордании и Боливии. Для обеих команд встреча станет возможностью проверить тактические решения перед следующими официальными турами отборочных циклов.

Иордания

Азиатская команда уверенно провела последние месяцы, показав стабильность и компактность в обороне. Победа над Доминиканской Республикой (3:0) подчеркнула высокий уровень концентрации и сыгранность линии атаки. За пять последних матчей Иордания забила шесть мячей и пропустила только три.Особенно важно отметить рост результативности в домашних и нейтральных матчах – в последних трeх встречах команда забивает минимум один гол. Основной акцент тренер делает на дисциплинированной обороне и быстрых контратаках через фланги, что хорошо работает против соперников, действующих прямолинейно, как Боливия.

Боливия

Южноамериканская сборная переживает непростую полосу: три поражения подряд в товарищеских матчах и всего три гола за пять последних игр. Боливийцы испытывают трудности при игре вне родных высот – на выезде команда проиграла пять последних матчей, часто уступая без забитых мячей.В атаке Боливии не хватает креативности и точности, а оборона регулярно дает сбои, особенно в концовках таймов. Несмотря на индивидуально сильных игроков, команда демонстрирует низкую результативность и слабое взаимодействие между линиями.

Факты о командах

Иордания

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забитого, 0.60 пропущенного за игру
  • 2 «сухих» матча подряд
  • Уверенная победа над Доминиканской Республикой (3:0)

Боливия

  • Три поражения подряд в товарищеских матчах
  • Пропускает в среднем 1.00 гол за игру
  • Не выигрывает на выезде в 5 последних матчах
  • Слабо реализует моменты в атаке (0.60 гола за игру)

Прогноз на матч Иордания – Боливия

Форма команд и динамика последних встреч указывают на преимущество Иордании. Боливия на выезде теряет структуру игры и редко создаeт опасность у ворот соперника, тогда как Иордания уверенно проводит контрольные матчи, сохраняя баланс между атакой и обороной.Хозяева могут начать активно с первых минут, стараясь реализовать свои моменты до перерыва. Боливия, вероятно, сосредоточится на обороне, но низкая плотность игры в центре поля создаст для неe проблемы. Оптимальный сценарий – минимальная, но уверенная победа Иордании с низким общим тоталом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Иордании – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.85
Победа Иордании
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Иордания Боливия
