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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Интер
Севилья - Интер: обзор матча 21 августа 2020
Севилья
21.08.2020, пятница, 22:00
Лига Европы, Финал
3 : 2
Завершен
Интер
12'
Л. де Йонг
33'
Л. де Йонг
74'
Д. Карлос
5'
Р. Лукаку (П)
35'
Д. Годин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Интер
90'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Д. Годин
Замена
Н. Гудель
️️️️
Д. Карлос
86'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
85'
78'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Д'Амброзио
78'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
78'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Р. Гальярдини
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Сусо
77'
ГОЛ! 3:2!
Д. Карлос
74'
73'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Л. Окампос
70'
Травма
Л. Окампос
68'
55'
Желтая карточка
А. Бастони
Желтая карточка
Э. Банега
44'
41'
Желтая карточка
Н. Барелла
35'
ГОЛ! 2:2!
Д. Годин
Пас отдал
М. Брозович
ГОЛ! 2:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Э. Банега
33'
ГОЛ! 1:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Х. Навас
12'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Лукаку
Желтая карточка
Д. Карлос
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
23
Николо Барелла
ПАЗ
77
Марсело Брозович
ОП
33
Данило Д'Амброзио
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
17
Пабло Перес
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Хосе Алонсо
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Курро Санчес
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
3
Регилон
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
11
Банега
19
Хордан
7
Окампос
10
Сусо
26
де Йонг
4-2-2-2
1
Ханданович
95
Бастони
6
де Врей
2
Годин
15
Янг
23
Барелла
77
Брозович
33
Д'Амброзио
21
Гальярдини
9
Лукаку
10
Мартинес
34
Карлос
8
Гудель
8
Гудель
34
Карлос
10
Сусо
20
Васкес
20
Васкес
10
Сусо
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
7
Окампос
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
21
Гальярдини
24
Эриксен
24
Эриксен
21
Гальярдини
33
Д'Амброзио
11
Мозес
11
Мозес
33
Д'Амброзио
2
Годин
87
Кандрева
87
Кандрева
2
Годин
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Севилья
Интер
16
Курро Санчес
ПВ
8
Хосе Алонсо
ЦП
17
Пабло Перес
ЦЗ
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
16
Курро Санчес
ПВ
8
Хосе Алонсо
ЦП
17
Пабло Перес
ЦЗ
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Севилья - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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