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Ганновер-96 - Ворскла
Ганновер-96 - Ворскла: обзор матча 15 декабря 2011
Ганновер-96
15.12.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
3 : 1
Завершен
Ворскла
24'
К. Рауш
33'
Д. Я Конан
78'
А. Собич
45+1'
Р. Безус (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Ворскла
Желтая карточка
Р. Безус
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Янузи
Замена
К. Авевор
️️️️
С. Шахед
ГОЛ! 3:1!
А. Собич
Пас отдал
Д. Я Конан
Замена
Е. Ткачук
️️️️
А. Оберемко
Замена
М. Шмидебах
️️️️
С. Пинту
Замена
А. Громов
️️️️
И. Кривошеенко
Пенальти не реализован!
К. Рауш
Желтая карточка
А. Янузи
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Л. Штиндль
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Безус
ГОЛ! 2:0!
Д. Я Конан
Пас отдал
С. Пинту
Желтая карточка
А. Собич
ГОЛ! 1:0!
К. Рауш
Пас отдал
С. Пинту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
3-1-3-1-2
14
Миллер
5
Эггиманн
2
Погатец
23
Шахед
68
Лала
24
Пандер
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
9
Собич
11
Конан
3-4-1-2
1
Долганский
13
Песков
17
Чеснаков
33
Селин
90
Безус
32
Красноперов
82
Ребенок
9
Оберемко
10
Маркоски
11
Кривошеенко
9
Янузи
23
Шахед
6
Авевор
6
Авевор
23
Шахед
18
Пинту
24
Шмидебах
24
Шмидебах
18
Пинту
13
Штиндль
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
13
Штиндль
9
Оберемко
3
Ткачук
3
Ткачук
9
Оберемко
9
Янузи
24
Баранник
24
Баранник
9
Янузи
11
Кривошеенко
28
Громов
28
Громов
11
Кривошеенко
Остались в запасе
Ганновер-96
Ворскла
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Ганновер-96 - Ворскла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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