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Расписание матчей
Кубок Африки
Гвинея - Малави
Гвинея - Малави: обзор матча 10 января 2022
Гвинея
10.01.2022, понедельник, 19:00
Кубок африканских наций, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Малави
35'
И. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гвинея - Малави
Замена
С. Каба
️️️️
М. Байо
88'
Желтая карточка
И. Конте
75'
Замена
М. Диалло
️️️️
Х. Канте
71'
Замена
У. Канте
️️️️
С. Соу
71'
Замена
И. Сиссе
️️️️
А. Камара
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Силла
Пас отдал
Х. Канте
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея
1
Али Кейта
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Ибрахима Конте
ЦЗ
6
Амаду Диавара
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
18
Агуибу Камара
АП
19
Мамаду Кане
ЦФ
11
Мохамед Байо
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Малави
16
Эрнест Кахобве
ВР
5
Деннис Чембези
ЦЗ
19
Лимбикани Мзава
ЦЗ
15
Гомезгани Чирва
ПЗ
17
Джон Банда
ЦП
8
Чимвемве Идана
ЦП
7
Мициум Мхоне
АП
20
Ямикани Честер
ПВ
13
Петер Банда
ЦФ
10
Франсиско Мадинга
ЦФ
22
Худа Муяба
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Гвинея
16
Мусса Камара
ВР
20
Па Конате
ЦЗ
7
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Илаш Мориба
ЦП
25
Мамаду Диалло
ЦФ
0
Сори Каба
ЦФ
22
Ибрахим Коне
ЦФ
17
Усман Канте
ЦФ
Малави
16
Вильям Тхоле
ВР
1
Чарльз Тхому
ВР
18
Зеброн Калима
ЛП
9
Ричард Мбулу
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Кейта
3
Силла
13
Камара
4
Конте
4
Соу
6
Диавара
8
Кейта
18
Камара
24
Канте
11
Байо
19
Кане
3-2-2-3
16
Кахобве
15
Чирва
19
Мзава
5
Чембези
17
Банда
8
Идана
20
Честер
7
Мхоне
22
Муяба
10
Мадинга
13
Банда
18
Камара
7
Сиссе
7
Сиссе
18
Камара
24
Канте
25
Диалло
25
Диалло
24
Канте
11
Байо
0
Каба
0
Каба
11
Байо
4
Соу
17
Канте
17
Канте
4
Соу
Остались в запасе
Гвинея
Малави
16
Мусса Камара
ВР
20
Па Конате
ЦЗ
10
Илаш Мориба
ЦП
22
Ибрахим Коне
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
16
Вильям Тхоле
ВР
1
Чарльз Тхому
ВР
18
Зеброн Калима
ЛП
9
Ричард Мбулу
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Остались в запасе
16
Мусса Камара
ВР
20
Па Конате
ЦЗ
10
Илаш Мориба
ЦП
22
Ибрахим Коне
ЦФ
Остались в запасе
16
Вильям Тхоле
ВР
1
Чарльз Тхому
ВР
18
Зеброн Калима
ЛП
9
Ричард Мбулу
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Главный тренер
Марио Мариница
Статистика матча Гвинея - Малави
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Малави
3 : 0
09.10.2025
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Главный судья:
Дэн Лария
Стадион:
Куеконг
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