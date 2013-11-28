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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - Витория Гимараеш
Риека - Витория Гимараеш: обзор матча 28 ноября 2013
Риека
28.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
0 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риека - Витория Гимараеш
Желтая карточка
Д. Кнежевич
90'
+2
Замена
И. Крстанович
️️️️
Л. Бенко
86'
Замена
Й. Брежевич
️️️️
М. Алиспахич
80'
78'
Замена
Ф. Русси
️️️️
Ж. Баррьентос
Замена
А. Шарбини
️️️️
А. Крамарич
71'
68'
Замена
М. Матиаш
️️️️
А. Сантуш
51'
Желтая карточка
Л. Олимпио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
25
Иван Варгич
ВР
26
Иван Мочинич
ВР
24
Матео Бертоша
ЦЗ
23
Лука Марич
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
26
Мате Малеш
ЦП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
19
Леон Бенко
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Витория Гимараеш
1
Дуглас
ВР
7
Давид Адди
ЛЗ
2
Жоау Аморим
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Леонел Олимпио
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
18
Тумане
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Риека
1
Иван Манце
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
8
Горан Муянович
ЦП
89
Ведран Югович
ЦП
10
Анас Шарбини
ЦП
30
Йосип Брежевич
ЦП
99
Иван Крстанович
ЦФ
Витория Гимараеш
13
Ассиш
ВР
43
Фрейре
ЦЗ
50
Рафаэл Кривелларо
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
43
Нии Плянж
ЦФ
29
Фернандо Русси
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
3-2-2-2
25
Варгич
27
Томечак
5
Кнежевич
20
Квржич
23
Марич
24
Бертоша
26
Малеш
7
Алиспахич
27
Крамарич
19
Бенко
4-4-2
1
Дуглас
2
Жоау Аморим
30
Ба
15
Оливейра
7
Адди
8
Сантуш
14
Баррьентос
21
Андре Андре
18
Олимпио
22
Маазу
18
Тумане
19
Бенко
99
Крстанович
99
Крстанович
19
Бенко
27
Крамарич
10
Шарбини
10
Шарбини
27
Крамарич
7
Алиспахич
30
Брежевич
30
Брежевич
7
Алиспахич
14
Баррьентос
29
Фернандо Русси
29
Фернандо Русси
14
Баррьентос
8
Сантуш
7
Матиаш
7
Матиаш
8
Сантуш
Остались в запасе
Риека
Витория Гимараеш
6
Нико Даткович
ЦЗ
8
Горан Муянович
ЦП
89
Ведран Югович
ЦП
1
Иван Манце
ВР
Главный тренер
Матьяж Кек
20
Тиагу Родригеш
АП
50
Рафаэл Кривелларо
ЦП
43
Фрейре
ЦЗ
13
Ассиш
ВР
43
Нии Плянж
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
6
Нико Даткович
ЦЗ
8
Горан Муянович
ЦП
89
Ведран Югович
ЦП
1
Иван Манце
ВР
Остались в запасе
20
Тиагу Родригеш
АП
50
Рафаэл Кривелларо
ЦП
43
Фрейре
ЦЗ
13
Ассиш
ВР
43
Нии Плянж
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Риека - Витория Гимараеш
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Стадион:
Кантрида
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