Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гронинген - Зволле: онлайн-трансляция 22 ноября 2025

Гронинген
22.11.2025, суббота, 18:00
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
- : -
Не начался
Зволле
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Гронинген - Зволле
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Гронинген
Зволле
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
1 августа, 22:42
1
Прогноз на точный счет матча «Виллем II» – «Зволле»: Эредивизи, 14 мая 2025
13 мая, 12:00
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Аякс»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
13 мая, 11:17
Прогноз на точный счет матча «АЗ Алкмар» – «Гронинген»: Эредивизи, 11 мая 2025
10 мая, 18:02
Прогноз на точный счет матча «Зволле» – «Гоу Эхед Иглс»: Эредивизи, 11 мая 2025
10 мая, 16:16
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Аякс»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
13 мая, 11:17
Прогноз на точный счет матча «АЗ Алкмар» – «Гронинген»: Эредивизи, 11 мая 2025
10 мая, 18:02
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2 мая, 12:19
«Гронинген» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.87
22 апреля, 13:09
История лучшего бомбардира РПЛ: рос в трущобах, учился у Бергкампа и ел шашлыки в ресторанах Адлера
1 декабря 2023, 14:00
4
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
1 августа, 22:42
1
Прогноз на точный счет матча «Виллем II» – «Зволле»: Эредивизи, 14 мая 2025
13 мая, 12:00
Прогноз на точный счет матча «Зволле» – «Гоу Эхед Иглс»: Эредивизи, 11 мая 2025
10 мая, 16:16
Прогноз на точный счет матча «НАК» – «Зволле»: Эредивизи, 4 мая 2025
3 мая, 12:15
«Фейеноорд» – «Зволле»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.80
24 апреля, 09:19
Больше новостей
Нидерланды. Эредивизие
Все
Текущие
Будущие
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
23.08.2025
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
ПСВ
- : -
23.08.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
- : -
23.08.2025
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
- : -
24.08.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
- : -
24.08.2025
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
23.08.2025
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
ПСВ
- : -
23.08.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
- : -
23.08.2025
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
- : -
24.08.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
- : -
24.08.2025
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
- : -
24.08.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
- : -
24.08.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Фейеноорд
- : -
17.09.2025
Фортуна
Последние матчи
Все
Гронинген
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
2 : 1
16.08.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Телстар
0 : 2
15.08.2025
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
10.08.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Зволле
1 : 0
10.08.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Зволле
2 : 0
18.05.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
2 : 1
16.08.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
10.08.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Зволле
2 : 0
18.05.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Гронинген
2 : 2
14.05.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
11.05.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Телстар
0 : 2
15.08.2025
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Зволле
1 : 0
10.08.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Зволле
2 : 0
18.05.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Виллем II
1 : 2
14.05.2025
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 1
11.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 