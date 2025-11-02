Прогноз на точный счет матча «ПСВ» – «Хераклес»: Эредивизи, 14 мая 2025

Прогноз на точный счет матча «Хераклес» – «Фейеноорд»: Эредивизи, 3 мая 2025

«Гронинген» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.87