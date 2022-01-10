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Расписание матчей
Кубок Африки
Марокко - Гана
Марокко - Гана: обзор матча 10 января 2022
Марокко
10.01.2022, понедельник, 19:00
Кубок африканских наций, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
Гана
83'
С. Буфал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марокко - Гана
90'
+1
Замена
Р. Боаки
️️️️
Т. Парти
Замена
С. Амрабат
️️️️
А. Унаи
90'
Замена
С. Рахими
️️️️
З. Абухляль
90'
86'
Замена
Д. Кьерех
️️️️
К. Сулемана
86'
Замена
Б. Тетти
️️️️
Ж. Айю
ГОЛ! 1:0!
С. Буфал
83'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
И. Луза
78'
64'
Желтая карточка
А. Айю
Желтая карточка
А. Масина
22'
17'
Желтая карточка
А. Джику
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
0
Сэми Ммае
ЦЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Аззедин Унаи
ЦП
15
Селим Амалла
ЦП
0
Имран Луза
ЦП
14
Закария Абухляль
ПВ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Гана
12
Джо Воллакотт
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
2
Энди Идом
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
5
Томас Парти
ЦП
26
Иддрису Баба
ЦП
13
Джозеф Пайнтсил
ЦП
22
Камалдин Сулемана
АП
9
Жордан Айю
ЦФ
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ЦЗ
15
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
0
Софьян Алакуш
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Файкал Файр
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
22
Ахмед Реда Таньяути
ЦФ
9
Суфьян Рахими
ЦФ
0
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Гана
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
5
Эдмунд Аддо
ОП
8
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
19
Самуэль Овусу
ЦФ
25
Бенжамин Тетти
ЦФ
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
3-2-3-2
1
Буну
0
Ммае
5
Агер
6
Сайсс
25
Масина
2
Хакими
8
Унаи
15
Амалла
0
Луза
17
Буфал
14
Абухляль
4-3-2-1
12
Воллакотт
2
Идом
18
Амарти
23
Джику
17
Баба
5
Парти
26
Баба
13
Пайнтсил
22
Сулемана
10
Айю
9
Айю
8
Унаи
4
Амрабат
4
Амрабат
8
Унаи
0
Луза
9
Тиссудали
9
Тиссудали
0
Луза
14
Абухляль
9
Рахими
9
Рахими
14
Абухляль
22
Сулемана
8
Кьерех
8
Кьерех
22
Сулемана
9
Айю
25
Тетти
25
Тетти
9
Айю
5
Парти
18
Боаки
18
Боаки
5
Парти
Остались в запасе
Марокко
Гана
12
Мунир Моанд
ВР
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ЦЗ
15
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
0
Софьян Алакуш
ПЗ
11
Файкал Файр
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
22
Ахмед Реда Таньяути
ЦФ
0
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
5
Эдмунд Аддо
ОП
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
19
Самуэль Овусу
ЦФ
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ЦЗ
15
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
0
Софьян Алакуш
ПЗ
11
Файкал Файр
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
22
Ахмед Реда Таньяути
ЦФ
0
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
5
Эдмунд Аддо
ОП
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
19
Самуэль Овусу
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Марокко - Гана
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
Ахмаду Ахиджо
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