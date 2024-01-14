Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Кабо-Верде
Гана - Кабо-Верде: обзор матча 14 января 2024
Гана
14.01.2024, воскресенье, 23:00
Кубок африканских наций, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Кабо-Верде
56'
А. Джику
17'
Х. Монтейру
90+2'
Г. Родригеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гана - Кабо-Верде
90'
+3
Желтая карточка
Г. Родригеш
Замена
О. Букари
️️️️
Ж. Айю
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Г. Родригеш
Пас отдал
Беншимоль
Замена
С. Абдул Самед
️️️️
М. Ашимеру
88'
84'
Замена
Беншимоль
️️️️
Ж. Кабрал
84'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Х. Монтейру
75'
Замена
В. Семеду
️️️️
Бебе
74'
Желтая карточка
К. Роша
68'
Замена
К. Роша
️️️️
Д. Дуарте
68'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Р. Мендес
64'
Желтая карточка
Д. Дуарте
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Семеньо
62'
Замена
Э. Нуама
️️️️
Д. Пайнтсил
62'
Замена
А. Айю
️️️️
Р. Кенигсдорффер
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Джику
Пас отдал
Ж. Айю
56'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
54'
Желтая карточка
И. Баба
48'
17'
ГОЛ! 0:1!
Х. Монтейру
Желтая карточка
А. Джику
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
1
Ричард Офори Антви
(К)
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
6
Мохаммед Салису
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
26
Иддрису Баба
ЦП
13
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Маджид Ашимеру
ЦП
24
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
9
Жордан Айю
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
5
Логан Кошта
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
22
Стивен Морейра
ЦЗ
21
Бебе
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
8
Жоау Паулу
ЦП
14
Дерой Дуарте
ЦП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
20
Райан Мендес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Николас Опоку
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
15
Элиша Овусу
ОП
21
Салис Абдул Самед
ОП
11
Осман Букари
ПВ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
27
Джонатан Сова
ЦФ
Кабо-Верде
24
Дилан Силва
ВР
12
Марсио Роша
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
17
Вилли Семеду
ЛВ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
15
Ларос Дуарте
ОП
13
Кука
ОП
18
Кенни Роша
ЦП
19
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
6
Патрик Андраде
ЦФ
9
Беншимоль
ЦФ
4-3-1-2
1
Офори Антви
14
Менса
23
Джику
6
Салису
3
Одои
26
Баба
13
Пайнтсил
8
Ашимеру
24
Кенигсдорффер
11
Семеньо
9
Айю
3-1-3-2-1
1
Возинья
5
Кошта
4
Лопеш
22
Морейра
6
Ленини
8
Паулу
14
Дуарте
10
Монтейру
21
Бебе
7
Кабрал
20
Мендес
8
Ашимеру
21
Самед
21
Самед
8
Ашимеру
24
Кенигсдорффер
10
Айю
10
Айю
24
Кенигсдорффер
13
Пайнтсил
24
Нуама
24
Нуама
13
Пайнтсил
9
Айю
11
Букари
11
Букари
9
Айю
11
Семеньо
19
Уильямс
19
Уильямс
11
Семеньо
10
Монтейру
15
Дуарте
15
Дуарте
10
Монтейру
14
Дуарте
18
Роша
18
Роша
14
Дуарте
21
Бебе
17
Семеду
17
Семеду
21
Бебе
20
Мендес
11
Родригеш
11
Родригеш
20
Мендес
7
Кабрал
9
Беншимоль
9
Беншимоль
7
Кабрал
Остались в запасе
Гана
Кабо-Верде
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Николас Опоку
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
27
Джонатан Сова
ЦФ
24
Дилан Силва
ВР
12
Марсио Роша
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
13
Кука
ОП
19
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
6
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Остались в запасе
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Николас Опоку
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
27
Джонатан Сова
ЦФ
Остались в запасе
24
Дилан Силва
ВР
12
Марсио Роша
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
13
Кука
ОП
19
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
6
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Статистика матча Гана - Кабо-Верде
3
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
15
Офсайды
3
3
Количество передач
338
393
Сейвы
3
0
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Информация о матче
Главный судья:
Жан Жак Ндала Нгамбо
Стадион:
Стад Феликс Хоуфоует-Боини
Новости команд
Все
Гана
Кабо-Верде
Возинья – о номинации на приз лучшему вратарю года: «Чувствую, что это несправедливо»
3 октября
1
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
28 сентября
9
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
26 августа
3
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
Топ-10 игроков ЧМ-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы
21 июля
1
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
28 сентября
9
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы
10 июля
8
Генич назвал сборную, способную остановить Аргентину: «Не вижу у них слабых мест»
4 июля
5
Обзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
4 июля
Возинья – о номинации на приз лучшему вратарю года: «Чувствую, что это несправедливо»
3 октября
1
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
26 августа
3
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
Топ-10 игроков ЧМ-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы
21 июля
1
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+