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Расписание матчей
Кубок Африки
Гамбия - Мали
Гамбия - Мали: обзор матча 16 января 2022
Гамбия
16.01.2022, воскресенье, 16:00
Кубок африканских наций, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Мали
90'
М. Барроу (П)
79'
И. Коне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамбия - Мали
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Барроу
90'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Коне
Замена
Э. Колли
️️️️
А. Сесай
73'
Замена
С. Джанко
️️️️
Н. Сонко Сундберг
73'
70'
Замена
М. Думбия
️️️️
М. Дженепо
46'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Самассеку
46'
Замена
А. Айдара
️️️️
Л. Кулибали
43'
Желтая карточка
М. Айдара
40'
Желтая карточка
М. Дженепо
Желтая карточка
С. Маррех
24'
20'
Желтая карточка
Л. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбия
1
Моду Жобе
ВР
13
Ибу Турай
ЛЗ
12
Джеймс Гомес
ЦЗ
5
Омар Колли
ЦЗ
14
Ноа Сонко Сундберг
ПЗ
6
Сулайман Маррех
ЦП
8
Эбу Адамс
ЦП
2
Юсуфа Бобб
ЦП
3
Аблайе Джаллоу
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
10
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Мали
1
Ибрахим Мункоро
ВР
0
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Кики Куяте
ЦЗ
17
Фалайе Сако
ПЗ
2
Хамари Траоре
ПЗ
0
Мусса Дженепо
ЛВ
8
Диадай Самассеку
ОП
10
Ив Биссума
ЦП
11
Лассана Кулибали
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
18
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Магассуба
Гамбия
18
Шейх Сиби
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
16
Мохаммед Мби
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
11
Эбрима Колли
ЛВ
0
Юсуфа Нжийе
ЛВ
0
Па-Моду Янье
ЦП
17
Бубакарр Жобе
ЦФ
0
Моду Барроу
ЦФ
24
Дембо Дарбо
ЦФ
20
Бубакарр Травалли
ЦФ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Мали
99
Исмаэль Диавара
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
13
Сену Кулибали
ЦЗ
12
Мусса Сиссако
ЦЗ
10
Мусса Думбия
ЛВ
12
Мохамед Камара
ОП
21
Адама Траоре
ЦП
4
Амаду Айдара
ЦП
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Калифа Кулибали
ЦФ
4-4-2
1
Жобе
13
Турай
12
Гомес
5
Колли
14
Сонко Сундберг
6
Маррех
2
Бобб
3
Джаллоу
8
Адамс
10
Барроу
9
Сесай
4-1-2-1-2
1
Мункоро
2
Траоре
17
Сако
5
Куяте
0
Айдара
8
Самассеку
10
Биссума
11
Кулибали
0
Дженепо
18
Коне
14
Траоре
14
Сонко Сундберг
17
Джанко
17
Джанко
14
Сонко Сундберг
9
Сесай
11
Колли
11
Колли
9
Сесай
8
Самассеку
21
Траоре
21
Траоре
8
Самассеку
11
Кулибали
4
Айдара
4
Айдара
11
Кулибали
0
Дженепо
10
Думбия
10
Думбия
0
Дженепо
Остались в запасе
Гамбия
Мали
18
Шейх Сиби
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
16
Мохаммед Мби
ЦЗ
0
Па-Моду Янье
ЦП
0
Юсуфа Нжийе
ЛВ
17
Бубакарр Жобе
ЦФ
0
Моду Барроу
ЦФ
24
Дембо Дарбо
ЦФ
20
Бубакарр Травалли
ЦФ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
99
Исмаэль Диавара
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
13
Сену Кулибали
ЦЗ
12
Мусса Сиссако
ЦЗ
12
Мохамед Камара
ОП
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Магассуба
Остались в запасе
18
Шейх Сиби
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
16
Мохаммед Мби
ЦЗ
0
Па-Моду Янье
ЦП
0
Юсуфа Нжийе
ЛВ
17
Бубакарр Жобе
ЦФ
0
Моду Барроу
ЦФ
24
Дембо Дарбо
ЦФ
20
Бубакарр Травалли
ЦФ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Остались в запасе
99
Исмаэль Диавара
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
13
Сену Кулибали
ЦЗ
12
Мусса Сиссако
ЦЗ
12
Мохамед Камара
ОП
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Главный тренер
Мохамед Магассуба
Статистика матча Гамбия - Мали
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Самир Геззаз
Стадион:
Лимбе
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