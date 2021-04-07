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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Чайка
Оренбург - Чайка: обзор матча 07 апреля 2021
Оренбург
07.04.2021, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
3 : 0
Завершен
Чайка
74'
М. Палиенко
90+2'
Н. Прудников
90+4'
Н. Прудников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Чайка
ГОЛ! 3:0!
Н. Прудников
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Н. Прудников
90'
+2
Замена
Р. Гойкович
️️️️
А. Ойеволе
85'
84'
Замена
А. Мигунов
️️️️
М. Ужгин
80'
Замена
Р. Оразов
️️️️
И. Безденежных
Желтая карточка
М. Палиенко
75'
ГОЛ! 1:0!
М. Палиенко
74'
Замена
Н. Прудников
️️️️
А. Масловский
72'
71'
Замена
П. Володкин
️️️️
И. Олейников
64'
Замена
А. Хохлачев
️️️️
А. Кулишев
Замена
Д. Фамейе
️️️️
А. Козлов
64'
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Нойок
59'
Желтая карточка
А. Нойок
58'
51'
Желтая карточка
М. Ужгин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
8
Дмитрий Карташов
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
10
Петр Володкин
АП
11
Алан Чочиев
АП
87
Мераб Гарновский
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
91
Виктор Морозов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Климович
33
Масловский
58
Ойеволе
3
Сиваков
15
Эктов
55
Нойок
8
Миронов
23
Бреев
31
Ткачук
32
Козлов
10
Воробьев
3-4-1-2
47
Филиппов
61
Ужгин
2
Хозин
3
Гаджибеков
4
Савичев
38
Алейников
8
Карташов
5
Пискунов
87
Безденежных
32
Кулишев
19
Олейников
33
Масловский
11
Прудников
11
Прудников
33
Масловский
58
Ойеволе
3
Гойкович
3
Гойкович
58
Ойеволе
55
Нойок
99
Палиенко
99
Палиенко
55
Нойок
32
Козлов
7
Фамейе
7
Фамейе
32
Козлов
32
Кулишев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
32
Кулишев
19
Олейников
10
Володкин
10
Володкин
19
Олейников
87
Безденежных
20
Оразов
20
Оразов
87
Безденежных
61
Ужгин
90
Мигунов
90
Мигунов
61
Ужгин
Остались в запасе
Оренбург
Чайка
96
Александр Смирнов
ЛЗ
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
87
Мераб Гарновский
ПВ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
79
Руслан Юнусов
ВР
52
Игорь Леонтьев
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Виктор Морозов
ЦФ
Остались в запасе
96
Александр Смирнов
ЛЗ
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
Остались в запасе
87
Мераб Гарновский
ПВ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
79
Руслан Юнусов
ВР
52
Игорь Леонтьев
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Виктор Морозов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Оренбург - Чайка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
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