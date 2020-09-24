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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Слован
ФКСБ - Слован: обзор матча 24 сентября 2020
ФКСБ
24.09.2020, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Завершен
Слован
64'
А. Юсуф
82'
М. Рабушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Слован
88'
Замена
М. Халуш
️️️️
Я. Громада
84'
Замена
М. Матоушек
️️️️
Я. Пешек
82'
ГОЛ! 0:2!
М. Рабушич
Пас отдал
Д. Москера
73'
Желтая карточка
А. Юсуф
Замена
R. Ion
️️️️
А. Петре
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
А. Юсуф
Пас отдал
Д. Москера
51'
Замена
М. Рабушич
️️️️
М. Беран
48'
Желтая карточка
М. Беран
44'
Желтая карточка
Я. Пешек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
15
Адриан Шут
ОП
0
G. Enache
ЦФ
40
Stefan Cana
ЦФ
18
Aristeidis Soiledis
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
22
Goran Karanović
ЦФ
15
David Caiado
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
23
Камсо Мара
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
ФКСБ
34
Михай Удря
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
23
Овидиу Попеску
ЦП
36
Marian Botezau
ЦФ
38
Laurentiu Ardelean
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
30
Ovidiu Horşia
ЦФ
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
13
Мартин Матоушек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
1-5
15
Шут
9
Петре
1
15
22
6
3-1-3-2-1
1
Нгуйен
3
Микула
33
Качараба
13
Тижани
14
Громада
23
Мара
10
Пешек
3
Косцельник
7
Беран
8
Москера
9
Юсуф
9
Петре
23
23
9
Петре
14
Громада
37
Халуш
37
Халуш
14
Громада
10
Пешек
13
Матоушек
13
Матоушек
10
Пешек
7
Беран
7
Рабушич
7
Рабушич
7
Беран
Остались в запасе
ФКСБ
Слован
36
Marian Botezau
ЦФ
38
Laurentiu Ardelean
ЦФ
23
Овидиу Попеску
ЦП
34
Михай Удря
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
30
Ovidiu Horşia
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
34
Милан Кноблох
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
36
Marian Botezau
ЦФ
38
Laurentiu Ardelean
ЦФ
23
Овидиу Попеску
ЦП
34
Михай Удря
ВР
2
Александру Пантя
ПЗ
30
Ovidiu Horşia
ЦФ
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча ФКСБ - Слован
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Генча
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