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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - ФКСБ
Наполи - ФКСБ: обзор матча 15 декабря 2010
Наполи
15.12.2010, среда, 23:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
1 : 0
Завершен
ФКСБ
90+3'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - ФКСБ
+4
Замена
К. Матей
️️️️
Я. Секели
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Гамшик
+3
Замена
А. Доссена
️️️️
Л. Витале
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Н. Думитру
️️️️
Х. Йебда
Замена
М. Рэдуц
️️️️
С. Ангелов
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
Ф. Гардош
Замена
Х. Соса
️️️️
У. Кампаньяро
11'
Желтая карточка
Я. Секели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Новак Мартинович
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
29
Эдер Бонфим
ПЗ
10
Янош Секели
ЦП
24
Ромео Сурду
АП
8
Тиагу Гомеш
АП
20
Станислав Ангелов
АП
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
ФКСБ
33
Чезар Лунгу
ВР
3
Ифеани Эмегара
ЛЗ
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
30
Михай Рэдуц
ЦП
9
Козмин Матей
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
3-5-1-1
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
6
Ароника
18
Суньига
24
Пациенца
17
Гамшик
8
Йебда
11
Маджо
3
Витале
10
Кавани
3-2-1-3-1
16
Тэтэрушану
2
Жералду
14
Латовлевич
24
Гардош
29
Бонфим
19
Мартинович
10
Секели
8
Гомеш
20
Ангелов
24
Сурду
10
Станку
3
Витале
3
Доссена
3
Доссена
3
Витале
14
Кампаньяро
7
Соса
7
Соса
14
Кампаньяро
8
Йебда
12
Думитру
12
Думитру
8
Йебда
20
Ангелов
30
Рэдуц
30
Рэдуц
20
Ангелов
10
Секели
9
Матей
9
Матей
10
Секели
24
Гардош
10
Бикфалви
10
Бикфалви
24
Гардош
Остались в запасе
Наполи
ФКСБ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
33
Чезар Лунгу
ВР
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
3
Ифеани Эмегара
ЛЗ
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Остались в запасе
33
Чезар Лунгу
ВР
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
3
Ифеани Эмегара
ЛЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
Статистика матча Наполи - ФКСБ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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