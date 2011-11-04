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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Маккаби Х
ФКСБ - Маккаби Х: обзор матча 04 ноября 2011
ФКСБ
04.11.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа J, 4 тур
4 : 2
Завершен
Маккаби Х
13'
Л. Тату
28'
Ф. Костя
64'
К. Тэнасе
84'
К. Тэнасе
36'
Э. Мешумар
40'
Я. Катан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Маккаби Х
Желтая карточка
В. Амаша
Желтая карточка
С. Николич
Замена
Й. Нэстэсие
️️️️
М. Костя
Желтая карточка
К. Тэнасе
ГОЛ! 4:2!
К. Тэнасе
Желтая карточка
Э. Голаса
Замена
А. Тургеман
️️️️
С. Яхайя
ГОЛ! 3:2!
К. Тэнасе
Пас отдал
С. Николич
Красная карточка
Ф. Костя
ГОЛ! 2:2!
Я. Катан
Замена
В. Двалишвили
️️️️
Г. Бокколи
ГОЛ! 2:1!
Э. Мешумар
Замена
Д. Ямпольски
️️️️
И. Веред
Желтая карточка
А. Бурчану
ГОЛ! 2:0!
Ф. Костя
Пас отдал
Р. Русеску
Желтая карточка
Р. Русеску
Замена
С. Николич
️️️️
Л. Тату
ГОЛ! 1:0!
Л. Тату
Пас отдал
П. Брандан
13'
Замена
Р. Русеску
️️️️
Ф. Гардош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
19
Новак Мартинович
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
5
Пабло Брандан
ЦП
20
Леандро Тату
ЦФ
9
Михай Костя
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
Главный тренер
Илие Стан
Маккаби Х
1
Нир Давидович
ВР
5
Сари Фалах
ВР
30
Юрица Булят
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
27
Эйял Мешумар
ПЗ
6
Сейду Яхайя
ОП
7
Густаво Бокколи
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
10
Идан Веред
ЦП
14
Виям Амаша
ЦФ
20
Янив Катан
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Богдан Мустацэ
ЦЗ
19
Валериу Лупу
ЦЗ
28
Юлиан Рошу
ЦП
90
Стефан Николич
ЦФ
17
Йонуц Нэстэсие
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Маккаби Х
31
Боян Шаранов
ВР
4
Орель Дгани
ЦЗ
23
Хен Азриел
ЦП
26
Дела Ямпольски
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
17
Алон Тургеман
ЦФ
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
4-1-2-3
33
Станка
19
Мартинович
14
Латовлевич
24
Гардош
2
Жералду
55
Бурчану
20
Тэнасе
5
Брандан
11
Костя
9
Костя
20
Тату
3-1-3-2
1
Давидович
27
Мешумар
17
Тавата
30
Булят
6
Яхайя
7
Бокколи
23
Голаса
10
Веред
20
Катан
14
Амаша
20
Тату
90
Николич
90
Николич
20
Тату
9
Костя
17
Нэстэсие
17
Нэстэсие
9
Костя
24
Гардош
24
Русеску
24
Русеску
24
Гардош
6
Яхайя
17
Тургеман
17
Тургеман
6
Яхайя
10
Веред
26
Ямпольски
26
Ямпольски
10
Веред
7
Бокколи
13
Двалишвили
13
Двалишвили
7
Бокколи
Остались в запасе
ФКСБ
Маккаби Х
15
Богдан Мустацэ
ЦЗ
19
Валериу Лупу
ЦЗ
28
Юлиан Рошу
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
Главный тренер
Илие Стан
23
Хен Азриел
ЦП
4
Орель Дгани
ЦЗ
31
Боян Шаранов
ВР
21
Тамир Коэн
ЦП
Главный тренер
Элиша Леви
Остались в запасе
15
Богдан Мустацэ
ЦЗ
19
Валериу Лупу
ЦЗ
28
Юлиан Рошу
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
Остались в запасе
23
Хен Азриел
ЦП
4
Орель Дгани
ЦЗ
31
Боян Шаранов
ВР
21
Тамир Коэн
ЦП
Главный тренер
Илие Стан
Главный тренер
Элиша Леви
Статистика матча ФКСБ - Маккаби Х
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
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