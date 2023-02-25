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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Зенит
Волга - Зенит: обзор матча 25 февраля 2023
Волга
25.02.2023, суббота, 14:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Зенит
32'
З. Бакаев
78'
М. Кассьерра
90+1'
И. Сергеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Волга - Зенит
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
И. Сергеев
Пас отдал
М. Кассьерра
90'
+1
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Сантос
90'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Вендел
Замена
Аллеф
️️️️
К. Морозов
83'
78'
ГОЛ! 0:2!
М. Кассьерра
Пас отдал
Д. Сантос
Замена
М. Туре
️️️️
Д. Камлашев
75'
Замена
Г. Паскин
️️️️
Б. Билалов
75'
73'
Замена
А. Адамов
️️️️
В. Караваев
73'
Замена
И. Сергеев
️️️️
А. Мостовой
64'
Замена
А. Сутормин
️️️️
З. Бакаев
Замена
Р. Махмутов
️️️️
Н. Кирсанов
64'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
А. Абазов
64'
63'
Желтая карточка
Д. Кузяев
Желтая карточка
Д. Рахманов
59'
32'
ГОЛ! 0:1!
З. Бакаев
Пас отдал
Вендел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Волга
1
Семен Морозов
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
11
Момо Туре
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Данила Козлов
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Климович
23
Абазов
4
Дашаев
15
Данилкин
95
Магомадов
5
Морозов
22
Рахманов
9
Камлашев
10
Кирсанов
8
Рахманов
9
Билалов
4-2-3-1
41
Кержаков
15
Караваев
78
Чистяков
28
Алип
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
14
Кузяев
77
Бакаев
21
Ерохин
77
Мостовой
9
Кассьерра
9
Камлашев
11
Туре
11
Туре
9
Камлашев
23
Абазов
13
Кубышкин
13
Кубышкин
23
Абазов
10
Кирсанов
23
Махмутов
23
Махмутов
10
Кирсанов
9
Билалов
87
Паскин
87
Паскин
9
Билалов
5
Морозов
33
Аллеф
33
Аллеф
5
Морозов
8
Вендел
18
Козлов
18
Козлов
8
Вендел
3
Дуглас Сантос
3
Круговой
3
Круговой
3
Дуглас Сантос
15
Караваев
95
Адамов
95
Адамов
15
Караваев
77
Бакаев
11
Сутормин
11
Сутормин
77
Бакаев
77
Мостовой
33
Сергеев
33
Сергеев
77
Мостовой
Остались в запасе
Волга
Зенит
12
Владимир Марухин
ЛФ
1
Семен Морозов
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
37
Евгений Воронин
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
31
Густаво Мантуан
ПЗ
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
12
Владимир Марухин
ЛФ
1
Семен Морозов
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
37
Евгений Воронин
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Волга - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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