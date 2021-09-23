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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Торпедо Вл - Урал
Торпедо Вл - Урал: обзор матча 23 сентября 2021
Торпедо Вл
23.09.2021, четверг, 18:00
Россия. Кубок, группа 2, 2 тур
0 : 2
Завершен
Урал
1'
А. Егорычев
16'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Урал
62'
Замена
М. Агеев
️️️️
А. Егорычев
61'
Желтая карточка
А. Максименко
Желтая карточка
В. Победимов
53'
50'
Желтая карточка
В. Подберезкин
46'
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Панюков
Желтая карточка
Д. Калабухов
23'
16'
ГОЛ! 0:2!
А. Панюков
Пенальти не реализован!
В. Победимов
6'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Егорычев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
1
Артем Ковешников
ВР
8
Виктор Чувилов
ЦЗ
15
Александр Зенин
ЦЗ
5
Александр Мясников
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
17
Максим Сасс
ЦП
3
Максим Поляков
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
11
Никита Андреев
ЦФ
17
Владимир Победимов
ЦФ
Главный тренер
Александр Акимов
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Торпедо Вл
35
Арсений Тютин
ВР
24
Павел Бычков
ЛЗ
29
Георгий Каджая
ЦЗ
11
Илья Жаров
ЛП
18
Максим Степанюк
ЛП
15
Даниил Соколов
ОП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-4-2
1
Ковешников
8
Чувилов
5
Мясников
4
Перфилов
15
Зенин
17
Сасс
17
Калабухов
25
Хохлов
3
Поляков
17
Победимов
11
Андреев
4-1-3-1-1
1
Помазун
95
Адамов
93
Герасимов
63
Кузьмичев
3
Гогличидзе
32
Йовичич
92
Подберезкин
5
Егорычев
23
Гагнидзе
10
Гаджимурадов
11
Панюков
11
Панюков
9
Максименко
9
Максименко
11
Панюков
5
Егорычев
13
Агеев
13
Агеев
5
Егорычев
Остались в запасе
Торпедо Вл
Урал
35
Арсений Тютин
ВР
24
Павел Бычков
ЛЗ
29
Георгий Каджая
ЦЗ
11
Илья Жаров
ЛП
18
Максим Степанюк
ЛП
15
Даниил Соколов
ОП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Акимов
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
35
Арсений Тютин
ВР
24
Павел Бычков
ЛЗ
29
Георгий Каджая
ЦЗ
11
Илья Жаров
ЛП
18
Максим Степанюк
ЛП
15
Даниил Соколов
ОП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Александр Акимов
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Торпедо Вл - Урал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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