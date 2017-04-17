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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Спартак-Нальчик
Тосно - Спартак-Нальчик: обзор матча 17 апреля 2017
Тосно
17.04.2017, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Спартак-Нальчик
87'
Замена
М. Бойчук
️️️️
А. Ахъядов
76'
Желтая карточка
Х. Ахриев
74'
Замена
О. Мурачев
️️️️
Ш. Мухаммад
Замена
И. Альшин
️️️️
В. Галиулин
74'
65'
Замена
В. Семенов
️️️️
А. Каркаев
58'
Замена
Х. Ахриев
️️️️
Д. Войнов
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Г. Чиркин
56'
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Макаров
45'
30'
Желтая карточка
А. Ахъядов
Желтая карточка
Р. Дугалич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
26
Альберт Богатырев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
99
Максим Палиенко
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Спартак-Нальчик
31
Имран Карданов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
20
Максим Бойчук
ЦФ
3-1-4-2
25
Нигматуллин
18
Сухарев
20
Дугалич
57
Абазов
18
Кашчелан
21
Галиулин
8
Чиркин
88
Богаев
11
Макаров
48
Кутьин
91
Заболотный
4-1-4-1
1
Антипов
91
Кузнецов
7
Соблиров
4
Дашаев
48
Марченко
34
Дроздов
26
Богатырев
17
Мухаммад
21
Войнов
14
Каркаев
33
Ахъядов
21
Галиулин
10
Альшин
10
Альшин
21
Галиулин
8
Чиркин
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
8
Чиркин
11
Макаров
99
Палиенко
99
Палиенко
11
Макаров
33
Ахъядов
20
Бойчук
20
Бойчук
33
Ахъядов
17
Мухаммад
3
Мурачев
3
Мурачев
17
Мухаммад
14
Каркаев
5
Семенов
5
Семенов
14
Каркаев
21
Войнов
21
Ахриев
21
Ахриев
21
Войнов
Остались в запасе
Тосно
Спартак-Нальчик
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
31
Имран Карданов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
31
Имран Карданов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Тосно - Спартак-Нальчик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Электрон
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