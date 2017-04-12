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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Спартак-2
Спартак-Нальчик - Спартак-2: обзор матча 12 апреля 2017
Спартак-Нальчик
12.04.2017, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-2
28'
А. Дашаев
72'
С. Нимели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Спартак-2
87'
Замена
А. Руденко
️️️️
К. Савичев
Замена
Х. Ахриев
️️️️
С. Крамаренко
82'
Замена
М. Бойчук
️️️️
А. Богатырев
81'
Замена
В. Семенов
️️️️
Ш. Мухаммад
77'
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Нимели
Замена
Д. Войнов
️️️️
А. Каркаев
66'
64'
Желтая карточка
С. Нимели
46'
Замена
С. Нимели
️️️️
Д. Давыдов
44'
Желтая карточка
А. Федчук
Желтая карточка
А. Богатырев
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Дашаев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Спартак-Нальчик
31
Имран Карданов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
20
Максим Бойчук
ЦФ
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
77
Зелимхан Бакаев
АП
99
Силванус Нимели
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
4-1-4-1
1
Антипов
7
Соблиров
48
Марченко
4
Дашаев
91
Кузнецов
34
Дроздов
14
Каркаев
17
Мухаммад
26
Богатырев
7
Крамаренко
33
Ахъядов
4-3-3
98
Максименко
5
Кутин
96
Лихачев
22
Хомуха
4
Савичев
83
Пантелеев
52
Леонтьев
8
Самсонов
88
Давыдов
77
Мелкадзе
10
Федчук
26
Богатырев
20
Бойчук
20
Бойчук
26
Богатырев
7
Крамаренко
21
Ахриев
21
Ахриев
7
Крамаренко
17
Мухаммад
5
Семенов
5
Семенов
17
Мухаммад
14
Каркаев
21
Войнов
21
Войнов
14
Каркаев
88
Давыдов
99
Нимели
99
Нимели
88
Давыдов
4
Савичев
19
Руденко
19
Руденко
4
Савичев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Спартак-2
31
Имран Карданов
ВР
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
3
Константин Щербаков
ПЗ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
47
Михаил Филиппов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
31
Имран Карданов
ВР
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
47
Михаил Филиппов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак-Нальчик - Спартак-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Спартак
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