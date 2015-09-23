Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Спартак
Волга - Спартак: обзор матча 23 сентября 2015
Волга
23.09.2015, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 7
Завершен
Спартак
5'
З. Луиш
19'
И. Попов
25'
З. Луиш
45+1'
И. Попов
50'
С. Таски
59'
А. Зотов
69'
А. Озбилиз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Волга - Спартак
78'
Желтая карточка
З. Бакаев
69'
ГОЛ! 0:7!
А. Озбилиз
65'
Замена
А. Зуев
️️️️
К. Промес
63'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Д. Глушаков
59'
ГОЛ! 0:6!
А. Зотов
Пас отдал
К. Промес
Замена
Э. Суханов
️️️️
Д. Маляка
52'
50'
ГОЛ! 0:5!
С. Таски
Пас отдал
А. Озбилиз
46'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
И. Попов
Замена
А. Саркисов
️️️️
Н. Саталкин
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:4!
И. Попов
37'
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
К. Маляров
️️️️
К. Гарбуз
31'
25'
ГОЛ! 0:3!
З. Луиш
Пас отдал
А. Озбилиз
19'
ГОЛ! 0:2!
И. Попов
Пас отдал
К. Промес
5'
ГОЛ! 0:1!
З. Луиш
Пас отдал
И. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
31
Леандро
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
23
Арас Озбилиз
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
4-4-2
1
Вавилин
19
Гарбуз
15
Колев
25
Буйволов
6
Полянин
7
Миносян
13
Замалиев
15
Маляка
31
Леандро
87
Саталкин
77
Костюков
4-4-1-1
32
Ребров
18
Паршивлюк
35
Таски
16
Боккетти
34
Макеев
71
Попов
21
Зотов
88
Глушаков
23
Озбилиз
10
Промес
29
Зе Луиш
19
Гарбуз
7
Маляров
7
Маляров
19
Гарбуз
15
Маляка
18
Суханов
18
Суханов
15
Маляка
87
Саталкин
11
Саркисов
11
Саркисов
87
Саталкин
10
Промес
17
Зуев
17
Зуев
10
Промес
71
Попов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
71
Попов
88
Глушаков
77
Бакаев
77
Бакаев
88
Глушаков
Остались в запасе
Волга
Спартак
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Волга - Спартак
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Волга
Спартак
«Спартаку» предложили Миранчука
Вчера, 23:37
8
Реакция Мостового на желание Жедсона покинуть «Спартак»
Вчера, 15:28
2
В «Спартаке» приняли решение по Довбне
Вчера, 14:39
10
Появилось объяснение, почему у Даку не получается стать основным в «Спартаке»
16 ноября
6
Маслов ответил, почему «Спартак» при Тедеско не стал чемпионом
16 ноября
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
«Спартаку» предложили Миранчука
Вчера, 23:37
8
Реакция Мостового на желание Жедсона покинуть «Спартак»
Вчера, 15:28
2
В «Спартаке» приняли решение по Довбне
Вчера, 14:39
10
Появилось объяснение, почему у Даку не получается стать основным в «Спартаке»
16 ноября
6
Маслов ответил, почему «Спартак» при Тедеско не стал чемпионом
16 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+