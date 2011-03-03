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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Cибирь - Спартак
Cибирь - Спартак: обзор матча 03 марта 2011
Cибирь
03.03.2011, четверг, 16:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Спартак
11'
А. Дзюба
50'
П. Яковлев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Спартак
Замена
Р. Каньяс
️️️️
Н. Валентич
Замена
Ф. Озобич
️️️️
П. Яковлев
Желтая карточка
Н. Валентич
Вторая желтая
Д. Комбаров
Замена
А. Васильев
️️️️
В. Кармазиненко
Желтая карточка
В. Шумуликоски
Замена
Джано
️️️️
Ари
Замена
Р. Беляев
️️️️
Л. Зуев
Желтая карточка
П. Яковлев
ГОЛ! 0:2!
П. Яковлев
Желтая карточка
М. Рохо
Замена
Ибсон
️️️️
Э. Махмудов
Желтая карточка
Д. Комбаров
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Э. Махмудов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ОП
23
Леонид Зуев
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Cибирь
24
Виталий Чилюшкин
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
8
Алексей Васильев
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
80
Ибсон
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Джано
АП
4-1-3-2
18
Вашек
41
Горин
17
Бухряков
4
Выходил
3
Валентич
5
Шумуликоски
32
Скороходов
23
Зуев
4
Астафьев
98
Акимов
8
Кармазиненко
4-1-2-1-2
31
Дикань
9
Комбаров
17
Сухи
5
Рохо
30
Кудряшов
7
Шешуков
8
Махмудов
23
Комбаров
91
Яковлев
22
Дзюба
39
Ари
8
Кармазиненко
8
Васильев
8
Васильев
8
Кармазиненко
3
Валентич
88
Каньяс
88
Каньяс
3
Валентич
23
Зуев
7
Беляев
7
Беляев
23
Зуев
8
Махмудов
80
Ибсон
80
Ибсон
8
Махмудов
91
Яковлев
19
Озобич
19
Озобич
91
Яковлев
39
Ари
7
Джано
7
Джано
39
Ари
Остались в запасе
Cибирь
Спартак
24
Виталий Чилюшкин
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
12
Николай Заболотный
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
24
Виталий Чилюшкин
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Cибирь - Спартак
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Ильдар Зарипов (Ленинградская область)
Валерий Данченко (Уфа)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:45 (прямая)
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