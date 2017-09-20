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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Кубань (ЛФЛ) - Спартак: обзор матча 20 сентября 2017
Кубань (ЛФЛ)
20.09.2017, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Спартак
45+1'
К. Промес
52'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Замена
И. Нурисов
️️️️
Ю. Завезен
85'
Желтая карточка
Ю. Завезен
84'
82'
Замена
З. Бакаев
️️️️
К. Промес
81'
Травма
К. Промес
73'
Замена
И. Попов
️️️️
Фернандо
65'
Замена
П. Роша
️️️️
Л. Адриано
Замена
Н. Маляров
️️️️
В. Обухов
64'
52'
ГОЛ! 0:2!
К. Промес
Пас отдал
Джано
Желтая карточка
Н. Марков
50'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
К. Промес
Пас отдал
Джано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
19
Алексей Гай
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
7
Джано
АП
8
Марио Пашалич
АП
19
Александр Самедов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Спартак
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
4-4-2
99
Дюпин
8
Бугаев
26
Бендзь
28
Байрыев
13
Марков
34
Алейник
19
Гай
17
Коновалов
22
Завезен
2
Гогниев
13
Обухов
4-1-3-2
57
Селихов
38
Ещенко
35
Таски
14
Джикия
23
Комбаров
20
Фернандо
19
Самедов
8
Пашалич
10
Промес
4
Адриано
7
Джано
22
Завезен
90
Нурисов
90
Нурисов
22
Завезен
13
Обухов
7
Маляров
7
Маляров
13
Обухов
20
Фернандо
71
Попов
71
Попов
20
Фернандо
10
Промес
77
Бакаев
77
Бакаев
10
Промес
4
Адриано
32
Роша
32
Роша
4
Адриано
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Спартак
81
Максим Сидоров
ЛЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
81
Максим Сидоров
ЛЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
Остались в запасе
10
Фэшн Сакала
ЦФ
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Спартак
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
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