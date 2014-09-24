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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Луч - Рубин
Луч - Рубин: обзор матча 24 сентября 2014
Луч
24.09.2014, среда, 12:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Рубин
20'
В. Дядюн
40'
И. Портнягин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Луч - Рубин
87'
Замена
И. Ахметов
️️️️
К. Эдуардо
73'
Замена
С. Азмун
️️️️
И. Портнягин
72'
Замена
М. Оздоев
️️️️
С. Кисляк
Замена
С. Пономаренко
️️️️
Ю. Лебедев
69'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
65'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Аверьянов
65'
58'
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
Ю. Лебедев
56'
55'
Желтая карточка
Г. Карадениз
Замена
Р. Корян
️️️️
А. Мязин
46'
42'
Желтая карточка
Благо
40'
ГОЛ! 0:2!
И. Портнягин
Пас отдал
Благо
20'
ГОЛ! 0:1!
В. Дядюн
Пас отдал
Г. Карадениз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
55
Артем Штанько
ВР
24
Сергей Мирошниченко
(К)
ЛЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
23
Сергей Ваганов
ЛП
44
Денис Клопков
ЦП
6
Нивалдо
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
11
Алексей Аверьянов
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
40
Благо
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
23
Мамука Кобахидзе
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Луч
56
Александр Довбня
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
7
Евгений Скобликов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Шота Бибилов
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-4-2
55
Штанько
24
Мирошниченко
3
Тетрашвили
23
Джиоев
27
Лебедев
23
Ваганов
44
Клопков
6
Нивалдо
4
Славнов
11
Аверьянов
87
Мязин
3-1-4-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
44
Навас
15
Кисляк
23
Кобахидзе
40
Благо
22
Эдуардо
61
Карадениз
17
Дядюн
97
Портнягин
27
Лебедев
12
Пономаренко
12
Пономаренко
27
Лебедев
11
Аверьянов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
11
Аверьянов
87
Мязин
9
Корян
9
Корян
87
Мязин
15
Кисляк
21
Оздоев
21
Оздоев
15
Кисляк
22
Эдуардо
97
Ахметов
97
Ахметов
22
Эдуардо
97
Портнягин
20
Азмун
20
Азмун
97
Портнягин
Остались в запасе
Луч
Рубин
7
Евгений Скобликов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
1
Александр Фильцов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
7
Евгений Скобликов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Остались в запасе
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
1
Александр Фильцов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Луч - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Россия 2" 12:25 (прямая)
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