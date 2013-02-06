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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Гуанчжоу Эвергранд
Краснодар - Гуанчжоу Эвергранд: обзор матча 06 февраля 2013
Краснодар
06.02.2013, среда, 19:30
Товарищеские матчи
4 : 2
Завершен
Гуанчжоу Эвергранд
12'
Е. Шипицин
15'
Вандерсон
52'
Е. Шипицин
54'
Н. Марков
45+1'
Мурикуй
75'
Л. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Гуанчжоу Эвергранд
Замена
А. Марченко
️️️️
Р. Нахушев
87'
Желтая карточка
Н. Марков
85'
Желтая карточка
Исаэль
83'
Замена
К. Морозов
️️️️
И. Ламбарский
76'
Замена
С. Хмелевской
️️️️
И. Смольников
76'
75'
ГОЛ! 4:2!
Л. Барриос
Пас отдал
Р. Хао
Замена
М. Конате
️️️️
Вандерсон
68'
60'
Замена
П. Ксинли
️️️️
Элкесон
Замена
Исаэль
️️️️
В. Игнатьев
60'
ГОЛ! 4:1!
Н. Марков
54'
ГОЛ! 3:1!
Е. Шипицин
52'
46'
Замена
Л. Бин
️️️️
Ч. Линьпен
Замена
Н. Марков
️️️️
Д. Анджелкович
46'
Замена
А. Фильцов
️️️️
Е. Городов
46'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Мурикуй
30'
Замена
Л. Жиланг
️️️️
Ф. Цзюньянь
28'
Желтая карточка
Й. Тенг
ГОЛ! 2:0!
Вандерсон
Пас отдал
Жоаозиньо
15'
ГОЛ! 1:0!
Е. Шипицин
Пас отдал
Д. Анджелкович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Гуанчжоу Эвергранд
22
Ли Шуай
ВР
33
Рон Хао
ЦЗ
31
Жанг Хонгнан
ЦЗ
3
Йи Тенг
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
11
Мурикуй
ЛП
7
Фен Цзюньянь
ЦП
24
Ши Хонгюн
ЦП
15
Дарио Конка
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
9
Элкесон
ЦФ
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
88
Исаэль
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Гуанчжоу Эвергранд
43
Ли Бин
ЦЗ
25
Пенг Ксинли
ЦП
23
Ли Жиланг
ЦП
3-2-4-1
1
Городов
8
Смольников
33
Анджелкович
4
Тубич
55
Нахушев
20
Игнатьев
22
Жоаозиньо
26
Абреу
25
Шипицин
19
Ламбарский
14
Вандерсон
4-4-2
22
Шуай
5
Линьпен
31
Хонгнан
3
Тенг
33
Хао
7
Цзюньянь
24
Хонгюн
15
Конка
11
Мурикуй
9
Элкесон
10
Барриос
8
Смольников
2
Хмелевской
2
Хмелевской
8
Смольников
55
Нахушев
48
Марченко
48
Марченко
55
Нахушев
19
Ламбарский
5
Морозов
5
Морозов
19
Ламбарский
1
Городов
1
Фильцов
1
Фильцов
1
Городов
33
Анджелкович
13
Марков
13
Марков
33
Анджелкович
20
Игнатьев
88
Исаэль
88
Исаэль
20
Игнатьев
14
Вандерсон
11
Конате
11
Конате
14
Вандерсон
5
Линьпен
43
Бин
43
Бин
5
Линьпен
9
Элкесон
25
Ксинли
25
Ксинли
9
Элкесон
7
Цзюньянь
23
Жиланг
23
Жиланг
7
Цзюньянь
Остались в запасе
Краснодар
Гуанчжоу Эвергранд
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Краснодар - Гуанчжоу Эвергранд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Зенит
4 : 1
28.01.2018
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Санфречче Хиросима
2 : 1
20.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Барселона
3 : 0
17.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Америка
1 : 2
13.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Гуанчжоу Эвергранд
6 : 2
06.07.2014
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
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