Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак-Нальчик - Краснодар
Спартак-Нальчик - Краснодар: обзор матча 21 сентября 2016
Спартак-Нальчик
21.09.2016, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Краснодар
48'
Ари
86'
Р. Лаборде
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак-Нальчик - Краснодар
86'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лаборде
76'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Л. Гогличидзе
67'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
А. Моргунов
Замена
Д. Войнов
️️️️
Х. Ахриев
62'
60'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Д. Фомин
48'
ГОЛ! 0:1!
Ари
23'
Желтая карточка
А. Татаев
Желтая карточка
З. Макоев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Азамат Балкаров
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
9
Евгений Назаров
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
20
Амир Натхо
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
3-3-3-1
1
Антипов
88
Макоев
3
Мурачев
4
Дашаев
7
Соблиров
34
Дроздов
91
Кузнецов
14
Каркаев
17
Мухаммад
21
Ахриев
9
Гугуев
4-1-3-1-1
88
Синицын
98
Петров
5
Татаев
14
Мартынович
3
Гогличидзе
74
Фомин
34
Быстров
30
Окриашвили
6
Торбинский
14
Моргунов
39
Ари
21
Ахриев
21
Войнов
21
Войнов
21
Ахриев
14
Моргунов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
14
Моргунов
74
Фомин
18
Газинский
18
Газинский
74
Фомин
3
Гогличидзе
21
Лаборде
21
Лаборде
3
Гогличидзе
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Краснодар
7
Сергей Крамаренко
ЦП
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
7
Азамат Балкаров
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
9
Евгений Назаров
ЦЗ
20
Амир Натхо
ЦП
16
Денис Адамов
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
7
Сергей Крамаренко
ЦП
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
7
Азамат Балкаров
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
9
Евгений Назаров
ЦЗ
20
Амир Натхо
ЦП
16
Денис Адамов
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Спартак-Нальчик
Краснодар
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
Вчера, 13:45
48
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
Вчера, 12:54
8
«Спартак» опережает «Зенит» по ожидаемым голам в сезоне РПЛ без учета пенальти
Вчера, 11:10
30
Бубнов назвал трех «карманных» тренеров в России
Вчера, 08:42
18
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
Вчера, 13:45
48
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
Вчера, 12:54
8
«Спартак» опережает «Зенит» по ожидаемым голам в сезоне РПЛ без учета пенальти
Вчера, 11:10
30
Бубнов назвал трех «карманных» тренеров в России
Вчера, 08:42
18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+