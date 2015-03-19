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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо - Наполи
Динамо - Наполи: обзор матча 19 марта 2015
Динамо
19.03.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Наполи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Наполи
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Бюттнер
84'
80'
Замена
К. Суньига
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
В. Ванкер
71'
70'
Замена
М. Гамшик
️️️️
М. Габбиадини
63'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Д. Мертенс
52'
Желтая карточка
Д. Мертенс
41'
Желтая карточка
К. Маджо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
(К)
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ОП
11
Маноло Габбиадини
АП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Габулов
28
Бюттнер
4
Самба
15
Губочан
34
Козлов
21
Ванкер
18
Жирков
10
Джуджак
28
Вальбуэна
22
Кураньи
9
Кокорин
4-2-1-1-2
21
Андухар
11
Маджо
3
Бритос
39
Альбиоль
13
Гулам
5
Лопес
21
Жоржиньо
7
Кальехон
11
Габбиадини
10
Мертенс
9
Игуаин
28
Бюттнер
11
Ионов
11
Ионов
28
Бюттнер
9
Игуаин
18
Суньига
18
Суньига
9
Игуаин
11
Габбиадини
17
Гамшик
17
Гамшик
11
Габбиадини
10
Мертенс
18
Де Гузман
18
Де Гузман
10
Мертенс
Остались в запасе
Динамо
Наполи
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Динамо - Наполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 18:00 (прямая)
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