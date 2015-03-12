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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Динамо
Наполи - Динамо: обзор матча 12 марта 2015
Наполи
12.03.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Динамо
25'
Г. Игуаин
31'
Г. Игуаин (П)
55'
Г. Игуаин
2'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Динамо
90'
+1
Замена
А. Ташаев
️️️️
Б. Джуджак
Замена
К. Суньига
️️️️
Х. Кальехон
82'
79'
Желтая карточка
К. Самба
78'
Желтая карточка
Т. Губочан
72'
Замена
А. Ионов
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
М. Гамшик
️️️️
Д. Де Гузман
70'
61'
Замена
А. Бюттнер
️️️️
К. Кураньи
ГОЛ! 3:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Де Гузман
55'
46'
Вторая желтая
Р. Зобнин
41'
Желтая карточка
Б. Джуджак
32'
Желтая карточка
Р. Зобнин
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Игуаин
31'
30'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Ф. Гулам
28'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Ф. Гулам
25'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
К. Кулибали
8'
Травма
К. Кулибали
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Кураньи
Пас отдал
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ПЗ
21
Жоржиньо
ОП
88
Гекхан Инлер
(К)
ОП
18
Джонатан Де Гузман
АП
7
Хосе Кальехон
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
4-2-1-1-2
21
Андухар
13
Гулам
3
Бритос
3
Кулибали
3
Энрике
21
Жоржиньо
88
Инлер
7
Кальехон
18
Де Гузман
9
Игуаин
10
Мертенс
4-1-2-1-2
30
Габулов
34
Козлов
15
Губочан
4
Самба
18
Жирков
21
Ванкер
47
Зобнин
10
Джуджак
28
Вальбуэна
22
Кураньи
9
Кокорин
3
Кулибали
39
Альбиоль
39
Альбиоль
3
Кулибали
7
Кальехон
18
Суньига
18
Суньига
7
Кальехон
18
Де Гузман
17
Гамшик
17
Гамшик
18
Де Гузман
22
Кураньи
28
Бюттнер
28
Бюттнер
22
Кураньи
28
Вальбуэна
11
Ионов
11
Ионов
28
Вальбуэна
10
Джуджак
88
Ташаев
88
Ташаев
10
Джуджак
Остались в запасе
Наполи
Динамо
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Наполи - Динамо
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 22:55 (прямая) "НТВ" 22:50 (прямая)
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