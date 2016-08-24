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FONBET Кубок России 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Тосно
Олимп-Долгопрудный - Тосно: обзор матча 24 августа 2016
Олимп-Долгопрудный
24.08.2016, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Тосно
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Тосно
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
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Олимп-Долгопрудный
Тосно
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