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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Крылья Советов
Авангард - Крылья Советов: обзор матча 04 ноября 2017
Авангард
04.11.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
2 : 4
Завершен
Крылья Советов
80'
А. Федчук
88'
Р. Болов
3'
Д. Кленкин
29'
Д. Ятченко
60'
А. Алиев
90+1'
С. Корниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Крылья Советов
90'
+1
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
С. Корниленко
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
С. Корниленко
ГОЛ! 2:3!
Р. Болов
88'
81'
Замена
В. Зинков
️️️️
О. Ланин
ГОЛ! 1:3!
А. Федчук
80'
77'
Замена
К. Гоцук
️️️️
Г. Зотов
Замена
Д. Синяев
️️️️
И. Альшин
66'
65'
Желтая карточка
Д. Кленкин
64'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
Д. Ткачук
Замена
Р. Болов
️️️️
Х. Аппаев
64'
60'
ГОЛ! 0:3!
А. Алиев
Желтая карточка
Д. Коробов
52'
Замена
А. Митасов
️️️️
Р. Нетфуллин
46'
Замена
Д. Коробов
️️️️
Д. Войнов
46'
29'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ятченко
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кленкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
9
Артем Митасов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
17
Денис Синяев
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
4-3-1-2
1
Саутин
71
Багаев
4
Дашаев
25
Концедалов
5
Никитин
52
Нетфуллин
21
Войнов
36
Гурфов
10
Альшин
10
Федчук
14
Аппаев
3-1-3-2-1
14
Конюхов
31
Зотов
30
Надсон
33
Ятченко
64
Ланин
10
Алиев
4
Кленкин
22
Мияилович
11
Чочиев
31
Ткачук
12
Корниленко
21
Войнов
7
Коробов
7
Коробов
21
Войнов
52
Нетфуллин
9
Митасов
9
Митасов
52
Нетфуллин
10
Альшин
17
Синяев
17
Синяев
10
Альшин
14
Аппаев
88
Болов
88
Болов
14
Аппаев
12
Корниленко
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
12
Корниленко
31
Зотов
24
Гоцук
24
Гоцук
31
Зотов
31
Ткачук
44
Башкиров
44
Башкиров
31
Ткачук
64
Ланин
5
Зинков
5
Зинков
64
Ланин
Остались в запасе
Авангард
Крылья Советов
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Авангард - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Трудовые Резервы
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