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РПЛ 2026/2027
Анжи - Кубань (ЛФЛ)
Анжи - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 24 апреля 2016
Анжи
24.04.2016, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
80'
Я. Боли (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
Б. Бериша
88'
84'
Желтая карточка
Г. Зотов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Боли
80'
79'
Замена
Д. Стажила
️️️️
Г. Букур
77'
Красная карточка
А. Беленов
Замена
Б. Бериша
️️️️
А. Мутари
69'
64'
Замена
А. Хубулов
️️️️
С. Георгиевский
Замена
Я. Боли
️️️️
И. Абдулавов
55'
Замена
К. Мкртчян
️️️️
И. Маевский
46'
27'
Желтая карточка
Ф. Сантана
Травма
Д. Лазич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
18
Иван Маевский
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Аподи
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
28
Фелипе Сантана
ОП
11
Георге Букур
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
12
Владислав Шевченко
ВР
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
21
Игорь Жураховский
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
4-2-2-1-1
1
Юрченко
5
Мусалов
4
Лазич
2
Жиров
17
Тигиев
18
Маевский
6
Эбесилио
78
Максимов
20
Мутари
10
Хадарцев
99
Абдулавов
4-2-2-2
31
Беленов
22
Аподи
5
Армаш
2
Шандао
31
Зотов
8
Якуба
28
Сантана
13
Георгиевский
11
Букур
11
Селезнев
10
Майрович
20
Мутари
7
Бериша
7
Бериша
20
Мутари
18
Маевский
19
Мкртчян
19
Мкртчян
18
Маевский
99
Абдулавов
10
Боли
10
Боли
99
Абдулавов
11
Букур
1
Стажила
1
Стажила
11
Букур
13
Георгиевский
88
Хубулов
88
Хубулов
13
Георгиевский
Остались в запасе
Анжи
Кубань (ЛФЛ)
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
Остались в запасе
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
Остались в запасе
21
Игорь Жураховский
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
Статистика матча Анжи - Кубань (ЛФЛ)
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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