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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Эсбьерг
Фиорентина - Эсбьерг: обзор матча 28 февраля 2014
Фиорентина
28.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Эсбьерг
47'
Й. Иличич
90+1'
М. Вестергор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Эсбьерг
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Вестергор
Пас отдал
Я. Анкерсен
Замена
Х. Варгас
️️️️
М. Паскуаль
79'
68'
Замена
М. Леквен
️️️️
Й. Андерсен
Замена
М. Бакич
️️️️
М. Амброзини
65'
Замена
Н. Томович
️️️️
Гонсало
60'
57'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
М. Пушич
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
47'
42'
Замена
М. Вестергор
️️️️
Й. Расмуссен
38'
Желтая карточка
Й. Кнудсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Ридер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Эсбьерг
39
Мартин Дубравка
ВР
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
31
Йеспер Расмуссен
ЦП
21
Джерри Лусена
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
19
Мартин Пушич
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Эсбьерг
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
7
Миккель Вестергор
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
4-3-3
21
Розати
21
Паскуаль
2
Гонсало
5
Комппер
14
Ронкалья
90
Амброзини
7
Писарро
6
Валеро
72
Иличич
27
Гомес
10
Ридер
3-1-3-1-2
39
Дубравка
15
Лаурсен
4
Дробо-Ампем
3
Кнудсен
8
Андерсен
31
Расмуссен
21
Лусена
5
Бергвольд
10
ван Бурен
19
Пушич
94
Нильсен
2
Гонсало
4
Томович
4
Томович
2
Гонсало
21
Паскуаль
11
Варгас
11
Варгас
21
Паскуаль
90
Амброзини
88
Бакич
88
Бакич
90
Амброзини
19
Пушич
9
Анкерсен
9
Анкерсен
19
Пушич
8
Андерсен
6
Леквен
6
Леквен
8
Андерсен
31
Расмуссен
7
Вестергор
7
Вестергор
31
Расмуссен
Остались в запасе
Фиорентина
Эсбьерг
33
Нето
ВР
14
Матиас Фернандес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
14
Матиас Фернандес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Фиорентина - Эсбьерг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Артемио Франки
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