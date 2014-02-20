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Расписание матчей
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Эсбьерг - Фиорентина
Эсбьерг - Фиорентина: обзор матча 20 февраля 2014
Эсбьерг
20.02.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Фиорентина
10'
М. Пушич
9'
А. Матри
15'
Й. Иличич
37'
А. Аквилани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эсбьерг - Фиорентина
Желтая карточка
Д. Дробо-Ампем
90'
Замена
М. Бергвольд
️️️️
Х. Андреасен
83'
76'
Замена
Д. Писарро
️️️️
Нето
Замена
Й. Расмуссен
️️️️
М. Леквен
72'
70'
Желтая карточка
Й. Иличич
65'
Замена
М. Бакич
️️️️
М. Фернандес
56'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Матри
Замена
Й. Андерсен
️️️️
Э. Люнг
46'
37'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Аквилани
34'
Желтая карточка
М. Паскуаль
Желтая карточка
М. Якобсен
34'
15'
ГОЛ! 1:2!
Й. Иличич
ГОЛ! 1:1!
М. Пушич
10'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Пас отдал
М. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсбьерг
39
Мартин Дубравка
ВР
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
22
Мохаммед Фелла
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
26
Якоб Андреасен
ЦП
10
Эмиль Люнг
ЦФ
19
Мартин Пушич
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Ридер
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Эсбьерг
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
5
Мартин Бергвольд
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
21
Джерри Лусена
ЦП
31
Йеспер Расмуссен
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-4-2
39
Дубравка
4
Дробо-Ампем
2
Анкерсен
27
Якобсен
3
Кнудсен
22
Фелла
20
Андреасен
26
Андреасен
6
Леквен
19
Пушич
10
Люнг
4-3-3
33
Нето
14
Ронкалья
5
Комппер
15
Савич
21
Паскуаль
20
Аквилани
14
Фернандес
6
Валеро
72
Иличич
21
Матри
10
Ридер
10
Люнг
8
Андерсен
8
Андерсен
10
Люнг
6
Леквен
31
Расмуссен
31
Расмуссен
6
Леквен
20
Андреасен
5
Бергвольд
5
Бергвольд
20
Андреасен
14
Фернандес
88
Бакич
88
Бакич
14
Фернандес
33
Нето
7
Писарро
7
Писарро
33
Нето
21
Матри
27
Гомес
27
Гомес
21
Матри
Остались в запасе
Эсбьерг
Фиорентина
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
21
Джерри Лусена
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
21
Джерри Лусена
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Эсбьерг - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Блю Вотер Арена
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