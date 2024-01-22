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Расписание матчей
Кубок Африки
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар: обзор матча 22 января 2024
Экваториальная Гвинея
22.01.2024, понедельник, 20:00
Кубок африканских наций, группа A, 3 тур
4 : 0
Завершен
Кот-д'Ивуар
42'
Э. Нсуе
73'
П. Ганет
75'
Э. Нсуе
88'
Я. Буйла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар
Желтая карточка
С. Энеме
88'
ГОЛ! 4:0!
Я. Буйла
88'
Замена
С. Энеме
️️️️
Х. Мачин
85'
Замена
А. Бальбоа
️️️️
П. Ганет
85'
83'
Замена
М. Градель
️️️️
У. Диаките
83'
Замена
С. Адингра
️️️️
В. Боли
Замена
Л. Асуэ
️️️️
И. Сальвадор
78'
Замена
О. Сиафа
️️️️
Э. Нсуе
78'
ГОЛ! 3:0!
Э. Нсуе
Пас отдал
Х. Мачин
75'
ГОЛ! 2:0!
П. Ганет
73'
72'
Желтая карточка
В. Боли
65'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Н. Пепе
65'
Замена
К. Конате
️️️️
К. Куаме
64'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
Конан
Замена
Я. Буйла
️️️️
Х. Миранда
56'
45'
+5
Желтая карточка
К. Куаме
Желтая карточка
Х. Овоно
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
Э. Нсуе
Пас отдал
К. Акапо
42'
Желтая карточка
Х. Миранда
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экваториальная Гвинея
1
Хесус Овоно
ВР
11
Базилио Ндонг
ЛЗ
16
Сауль Коко
ЦЗ
15
Карлос Акапо
ПЗ
21
Эстебан Ороско
ПЗ
17
Хосете Миранда
ЛВ
7
Хосе Мачин
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
4
Федерико Бикоро
ЦП
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
3
Конан
ЛЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
8
Франк Кессье
(К)
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
14
Умар Диаките
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Экваториальная Гвинея
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Айтор Эмбела
ВР
20
Хосе Эло
ЦЗ
7
Феде Нгема
ПЗ
2
Нестор Сенра
ПЗ
12
Чарльз Ондо
ЛВ
20
Сантьяго Энеме
ЛВ
8
Янник Буйла
ЦП
4
Алекс Бальбоа
ЦП
26
Хосе Набиль
ЦФ
19
Луиш Асуэ
ЦФ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
9
Жонатан Бамба
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Симон Адингра
ЛВ
15
Лазаре Амани
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Карим Конате
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
4-3-1-2
1
Овоно
11
Ндонг
15
Акапо
16
Коко
21
Ороско
7
Мачин
22
Ганет
4
Бикоро
17
Миранда
10
Нсуе
6
Сальвадор
4-1-2-3
1
Фофана
5
Синго
12
Боли
21
Н'Дика
3
Конан
18
Сангаре
8
Кессье
6
Фофана
20
Куаме
26
Пепе
14
Диаките
17
Миранда
8
Буйла
8
Буйла
17
Миранда
22
Ганет
4
Бальбоа
4
Бальбоа
22
Ганет
7
Мачин
20
Энеме
20
Энеме
7
Мачин
6
Сальвадор
19
Асуэ
19
Асуэ
6
Сальвадор
10
Нсуе
9
Сиафа
9
Сиафа
10
Нсуе
14
Диаките
15
Градель
15
Градель
14
Диаките
26
Пепе
13
Бога
13
Бога
26
Пепе
12
Боли
10
Адингра
10
Адингра
12
Боли
20
Куаме
10
Конате
10
Конате
20
Куаме
3
Конан
11
Крассо
11
Крассо
3
Конан
Остались в запасе
Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Айтор Эмбела
ВР
20
Хосе Эло
ЦЗ
7
Феде Нгема
ПЗ
2
Нестор Сенра
ПЗ
12
Чарльз Ондо
ЛВ
26
Хосе Набиль
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
23
Бадра Али Сангаре
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
15
Лазаре Амани
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Жонатан Бамба
ЛВ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Айтор Эмбела
ВР
20
Хосе Эло
ЦЗ
7
Феде Нгема
ПЗ
2
Нестор Сенра
ПЗ
12
Чарльз Ондо
ЛВ
26
Хосе Набиль
ЦФ
Остались в запасе
23
Бадра Али Сангаре
ВР
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
26
Исмаэль Диалло
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
15
Лазаре Амани
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Жонатан Бамба
ЛВ
Главный тренер
Хуан Миша
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар
3
2
Всего ударов по воротам
10
22
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
11
Нарушения
22
21
Офсайды
0
2
Количество передач
197
392
Сейвы
3
3
Точность передач %
65
83
Удары мимо ворот
2
16
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Главный судья:
Махмуд Али Махмуд Исмаил
Стадион:
Алассане Уаттара Стэдиум
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