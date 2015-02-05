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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Экваториальная Гвинея
Гана - Экваториальная Гвинея: обзор матча 05 февраля 2015
Гана
05.02.2015, четверг, 22:00
Кубок Африканских Наций, 1/2 финала
3 : 0
Завершен
Экваториальная Гвинея
42'
Ж. Айю (П)
45+1'
М. Вакасо
75'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гана - Экваториальная Гвинея
82'
Замена
П. Ганет
️️️️
И. Сарандона
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
А. Айю
82'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
М. Вакасо
76'
ГОЛ! 3:0!
А. Айю
Пас отдал
К. Аппиа
75'
74'
Замена
А. Сипо
️️️️
И. Сальвадор
68'
Желтая карточка
И. Сальвадор
Желтая карточка
А. Аква
68'
Желтая карточка
А. Айю
66'
58'
Замена
Р. Фабиани
️️️️
Эвуй
ГОЛ! 2:0!
М. Вакасо
Пас отдал
К. Атсу
45'
+1
Желтая карточка
Х. Аффул
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Айю
42'
41'
Желтая карточка
Ф. Овоно
37'
Желтая карточка
Эвуй
Желтая карточка
М. Вакасо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
1
Брима Разак
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
2
Квеси Аппиа
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
Экваториальная Гвинея
22
Фелипе Овоно
ВР
4
Руи
ЦЗ
3
Эвуй
ЦЗ
14
Иван Сарандона
ЦП
5
Диосдадо Мбеле
ЦП
18
Виера Эллонг
ЦП
12
Кике
ЦФ
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
11
Хавьер Бальбоа
ЦФ
2
Рубен Белима
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Эстебан Беккер
Гана
12
Эрнест Сова
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
22
Франк Ашампонг
ЛВ
13
Мохаммед Рабиу
ОП
14
Соломон Асанте
ЦП
19
Эдвин Гийма
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
20
Дэвид Аккам
ЦП
15
Махатма Оту
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Экваториальная Гвинея
21
Карлос Мосибе
ВР
13
Айтор Эмбела
ВР
17
Мигель Анхель
ЦЗ
19
Игор Энгонга
ЦЗ
16
Армандо Сипо
ЦЗ
6
Жувенал Эджого
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
15
Чарли
ЦП
8
Рэнди
ЦФ
9
Рауль Фабиани
ЦФ
7
Иван Боладо
ЦФ
4-2-2-2
1
Разак
17
Баба
21
Бойе
4
Менса
23
Аффул
11
Вакасо
6
Аква
7
Атсу
10
Айю
9
Айю
2
Аппиа
2-3-5
22
Овоно
4
Руи
3
Эвуй
14
Сарандона
5
Мбеле
18
Эллонг
12
Кике
10
Нсуе
2
Белима
11
Бальбоа
6
Сальвадор
11
Вакасо
8
Агьеманг-Баду
8
Агьеманг-Баду
11
Вакасо
10
Айю
22
Ашампонг
22
Ашампонг
10
Айю
14
Сарандона
22
Ганет
22
Ганет
14
Сарандона
3
Эвуй
9
Фабиани
9
Фабиани
3
Эвуй
6
Сальвадор
16
Армандо Сипо
16
Армандо Сипо
6
Сальвадор
Остались в запасе
Гана
Экваториальная Гвинея
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
14
Соломон Асанте
ЦП
19
Эдвин Гийма
ЦП
12
Эрнест Сова
ВР
15
Махатма Оту
ЦФ
16
Фатау Дауда
ВР
13
Мохаммед Рабиу
ОП
20
Дэвид Аккам
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
6
Жувенал Эджого
ЦП
17
Мигель Анхель
ЦЗ
21
Карлос Мосибе
ВР
19
Игор Энгонга
ЦЗ
13
Айтор Эмбела
ВР
8
Рэнди
ЦФ
15
Чарли
ЦП
7
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Эстебан Беккер
Остались в запасе
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Мохамед Авал
ЦЗ
14
Соломон Асанте
ЦП
19
Эдвин Гийма
ЦП
12
Эрнест Сова
ВР
15
Махатма Оту
ЦФ
16
Фатау Дауда
ВР
13
Мохаммед Рабиу
ОП
20
Дэвид Аккам
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Остались в запасе
6
Жувенал Эджого
ЦП
17
Мигель Анхель
ЦЗ
21
Карлос Мосибе
ВР
19
Игор Энгонга
ЦЗ
13
Айтор Эмбела
ВР
8
Рэнди
ЦФ
15
Чарли
ЦП
7
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Эстебан Беккер
Статистика матча Гана - Экваториальная Гвинея
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Арно Отого-Кастан
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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