Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Динамо К
Манчестер Сити - Динамо К: обзор матча 15 марта 2016
Манчестер Сити
15.03.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Динамо К
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Динамо К
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Сильва
78'
63'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Д. Гармаш
61'
Замена
А. Яковенко
️️️️
О. Гусев
56'
Желтая карточка
Д. Гармаш
46'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Л. Теодорчик
Замена
М. Демичелис
️️️️
Н. Отаменди
24'
22'
Желтая карточка
Антунеш
Желтая карточка
Н. Отаменди
20'
Замена
Э. Мангала
️️️️
В. Компани
7'
Травма
В. Компани
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Олег Гусев
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
24
Алеш Гарсия
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
30
Отаменди
3
Клиши
5
Фернандо
5
Фернандиньо
16
Навас
42
Туре
21
Сильва
10
Агуэро
4-1-1-3-1
1
Шовковский
21
Вида
15
Драгович
34
Хачериди
5
Антунеш
44
Велозу
29
Буяльский
7
Ярмоленко
19
Гармаш
20
Гусев
91
Теодорчик
4
Компани
5
Мангала
5
Мангала
4
Компани
30
Отаменди
2
Демичелис
2
Демичелис
30
Отаменди
21
Сильва
19
Стерлинг
19
Стерлинг
21
Сильва
19
Гармаш
8
Сидорчук
8
Сидорчук
19
Гармаш
20
Гусев
7
Яковенко
7
Яковенко
20
Гусев
91
Теодорчик
10
Гонсалес
10
Гонсалес
91
Теодорчик
Остались в запасе
Манчестер Сити
Динамо К
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Артур Рудько
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Манчестер Сити - Динамо К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Помощники судьи:
Октавиан Шовре (Румыния)
Себастьян Георге (Румыния)
Дополнительные помощники:
Александру Тудор (Румыния)
Себастьян Колцеску (Румыния)
Резервный судья:
Раду Гингуляк (ROU)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Динамо К
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
16:27
1
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
16:27
1
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+