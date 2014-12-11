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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Динамо К
ФКСБ - Динамо К: обзор матча 11 декабря 2014
ФКСБ
11.12.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
70'
А. Ярмоленко
90+3'
Д. Ленс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Динамо К
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Д. Ленс
Пас отдал
А. Ярмоленко
82'
Желтая карточка
Н. Бурда
81'
Замена
В. Буяльский
️️️️
Ю. Бельханда
79'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
А. Кравец
Замена
Я. Латовлевич
️️️️
Л. Филип
78'
Замена
А. Попа
️️️️
К. Тэнасе
78'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
С. Сидорчук
65'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
М. Велозу
Замена
Р. Русеску
️️️️
А. Бурчану
60'
53'
Желтая карточка
М. Велозу
Желтая карточка
П. Папп
45'
+1
24'
Желтая карточка
А. Драгович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
55
Александру Бурчану
ОП
18
Лучан Сынмэртян
ЦП
27
Александру Кипчиу
ПП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
6
Никита Бурда
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
37
Сергей Рыбалка
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
ФКСБ
77
Валентин Кожокару
ВР
5
Срджан Лукин
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
21
Никандро Бреевелд
ЦП
16
Роберт Вылчану
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
24
Раул Русеску
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
4-2-3-1
1
Арлаускис
8
Филип
4
Шукала
15
Варела
6
Папп
28
Препелицэ
55
Бурчану
20
Тэнасе
18
Сынмэртян
27
Кипчиу
13
Кешеру
4-2-1-2-1
1
Шовковский
20
Гусев
15
Драгович
34
Хачериди
6
Бурда
44
Велозу
37
Рыбалка
20
Бельханда
7
Ярмоленко
17
Ленс
11
Кравец
8
Филип
14
Латовлевич
14
Латовлевич
8
Филип
20
Тэнасе
77
Попа
77
Попа
20
Тэнасе
55
Бурчану
24
Русеску
24
Русеску
55
Бурчану
20
Бельханда
29
Буяльский
29
Буяльский
20
Бельханда
44
Велозу
8
Сидорчук
8
Сидорчук
44
Велозу
11
Кравец
70
Мбокани
70
Мбокани
11
Кравец
Остались в запасе
ФКСБ
Динамо К
5
Срджан Лукин
ЦЗ
21
Никандро Бреевелд
ЦП
16
Роберт Вылчану
ЦП
77
Валентин Кожокару
ВР
Главный тренер
Константин Гылкэ
23
Александр Рыбка
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
5
Срджан Лукин
ЦЗ
21
Никандро Бреевелд
ЦП
16
Роберт Вылчану
ЦП
77
Валентин Кожокару
ВР
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
21
Данило Силва
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча ФКСБ - Динамо К
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Национальный
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