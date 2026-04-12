Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо-2 Мх - ПСК: обзор матча 12 апреля 2026

Динамо-2 Мх
12.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
0 : 1
Завершен
ПСК
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2 Мх
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
4
Вагаб Будайханов
ЛЗ
44
Ризван Ильясов
ЛЗ
49
Ислам Михтеев
ПЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
11
Рамазан Магомедов
ЛП
28
Амин Гокгозов
ЛП
93
Саид Седрединов
ЦП
18
Андрей Ляшов
ПП
91
Рамазан Алиев
ПП
98
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
ПСК
16
Сергей Копылов
ВР
24
Алексей Михайлов
ЛЗ
8
Данила Козенов
ЛЗ
27
Владислав Таранда
ПЗ
12
Юрий Федосеев
ПЗ
10
Александр Моргунов
ЛП
17
Илья Воротников
ЛП
22
Андрей Краснов
ЦП
9
Илья Пшеничников
ПП
11
Александр Мкртычян
ПП
7
Айдын Мирзоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Динамо-2 Мх
25
Хабиб Агаларов
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
97
Камиль Таштемиров
ЦЗ
7
Ахмед Сулейманов
ЦЗ
26
Элифхан Агабеков
ЦЗ
66
Али Гулин
ЦЗ
20
Даниял Алиев
ЦЗ
ПСК
18
Александр Баранцов
ЦЗ
1
Павел Панев
ЦЗ
4
Никита Тагиев
ЦЗ
23
Дмитрий Михайлов
ЦЗ
9
Давид Жирнов
ЦЗ
93
Артем Желанников
ЦЗ
23
Илья Горбашов
ЦЗ
4-5-1
36
Зайнудинов
44
Ильясов
49
Михтеев
4
Будайханов
72
Сандрачук
28
Гокгозов
18
Ляшов
11
Магомедов
93
Седрединов
91
Алиев
98
Будунов
4-5-1
16
Копылов
12
Федосеев
27
Таранда
24
Михайлов
8
Козенов
11
Мкртычян
9
Пшеничников
10
Моргунов
22
Краснов
17
Воротников
7
Мирзоев
Остались в запасе
Динамо-2 Мх
ПСК
25
Хабиб Агаларов
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
97
Камиль Таштемиров
ЦЗ
7
Ахмед Сулейманов
ЦЗ
26
Элифхан Агабеков
ЦЗ
66
Али Гулин
ЦЗ
20
Даниял Алиев
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
18
Александр Баранцов
ЦЗ
1
Павел Панев
ЦЗ
4
Никита Тагиев
ЦЗ
23
Дмитрий Михайлов
ЦЗ
9
Давид Жирнов
ЦЗ
93
Артем Желанников
ЦЗ
23
Илья Горбашов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Остались в запасе
25
Хабиб Агаларов
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
97
Камиль Таштемиров
ЦЗ
7
Ахмед Сулейманов
ЦЗ
26
Элифхан Агабеков
ЦЗ
66
Али Гулин
ЦЗ
20
Даниял Алиев
ЦЗ
Остались в запасе
18
Александр Баранцов
ЦЗ
1
Павел Панев
ЦЗ
4
Никита Тагиев
ЦЗ
23
Дмитрий Михайлов
ЦЗ
9
Давид Жирнов
ЦЗ
93
Артем Желанников
ЦЗ
23
Илья Горбашов
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Статистика матча Динамо-2 Мх - ПСК
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
6
Офсайды
2
2
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Динамо-2 Мх
ПСК
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«ПСК» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.65
29 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Динамо-2 Мх
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Товарищеские матчи,
Краснодар
5 : 1
25.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Победа
0 : 0
20.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Товарищеские матчи,
Краснодар
5 : 1
25.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Победа
0 : 0
20.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Дружба
4 : 0
06.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
ПСК
0 : 0
30.05.2026
Нарт
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+