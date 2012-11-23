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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Днепр
ПСВ - Днепр: обзор матча 23 ноября 2012
ПСВ
23.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
1 : 2
Завершен
Днепр
18'
Д. Вейналдум
24'
Е. Селезнев
74'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Днепр
Желтая карточка
Д. Вейналдум
90'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
С. Манолев
87'
86'
Замена
А. Федецкий
️️️️
Е. Коноплянка
84'
Вторая желтая
Д. Канкава
81'
Желтая карточка
Д. Канкава
77'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Е. Селезнев
74'
ГОЛ! 1:2!
Е. Коноплянка
Пас отдал
Е. Селезнев
69'
Замена
В. Денисов
️️️️
И. Стринич
Желтая карточка
А. Хатчинсон
68'
Замена
М. Депай
️️️️
О. Энгелаар
67'
60'
Желтая карточка
И. Стринич
24'
ГОЛ! 1:1!
Е. Селезнев
Пас отдал
И. Стринич
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
А. Хатчинсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
3
Вилфред Баума
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
35
Рик Схаув
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-4-2
24
Ватерман
3
Баума
6
Марсело
4
Дерейк
11
Манолев
13
Хатчинсон
24
Энгелаар
23
Вейналдум
17
Ленс
9
Матавж
10
Мертенс
4-2-2-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
23
Стринич
3
Мазух
14
Чеберячко
23
Канкава
29
Ротань
20
Жулиано
22
Коноплянка
11
Селезнев
99
Матеус
24
Энгелаар
10
Депай
10
Депай
24
Энгелаар
11
Манолев
9
Локадия
9
Локадия
11
Манолев
23
Стринич
29
Денисов
29
Денисов
23
Стринич
22
Коноплянка
44
Федецкий
44
Федецкий
22
Коноплянка
11
Селезнев
10
Зозуля
10
Зозуля
11
Селезнев
Остались в запасе
ПСВ
Днепр
35
Рик Схаув
ЦП
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
20
Петер ван Ойен
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
16
Денис Шелихов
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
35
Рик Схаув
ЦП
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
20
Петер ван Ойен
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча ПСВ - Днепр
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Филипс
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