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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Днепр
Интер - Днепр: обзор матча 27 ноября 2014
Интер
27.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
2 : 1
Завершен
Днепр
29'
З. Кузманович
50'
П. Освальдо
15'
Р. Ротань
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Днепр
81'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
О. Мазух
73'
Замена
Б. Гама
️️️️
С. Кравченко
69'
Замена
Матеус
️️️️
А. Федецкий
Желтая карточка
Ф. Гуарин
66'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Эрнанес
61'
Замена
М. Андреолли
️️️️
М. Икарди
54'
ГОЛ! 2:1!
П. Освальдо
Пас отдал
Эрнанес
50'
Вторая желтая
А. Раноккия
47'
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
Ю. Нагатомо
36'
Травма
Ю. Нагатомо
34'
Желтая карточка
Эрнанес
30'
ГОЛ! 1:1!
З. Кузманович
29'
27'
Пенальти не реализован!
Е. Коноплянка
Желтая карточка
А. Раноккия
21'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ротань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЛП
17
Гари Медель
ОП
10
Эрнанес
ЦП
13
Фреди Гуарин
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
(К)
ОП
14
Евгений Чеберячко
ОП
14
Сергей Кравченко
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
16
Додо
13
Раноккия
15
Жуан
5
Нагатомо
17
Медель
8
Кузманович
10
Эрнанес
13
Гуарин
9
Икарди
10
Освальдо
4-2-2-1-1
71
Бойко
44
Федецкий
3
Мазух
23
Дуглас
2
Влад
29
Ротань
14
Чеберячко
7
Лучкевич
14
Кравченко
22
Коноплянка
9
Калинич
5
Нагатомо
14
Кампаньяро
14
Кампаньяро
5
Нагатомо
9
Икарди
3
Андреолли
3
Андреолли
9
Икарди
10
Эрнанес
10
Оби
10
Оби
10
Эрнанес
14
Кравченко
16
Гама
16
Гама
14
Кравченко
3
Мазух
11
Селезнев
11
Селезнев
3
Мазух
44
Федецкий
99
Матеус
99
Матеус
44
Федецкий
Остались в запасе
Интер
Днепр
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
21
Рене Крхин
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
21
Рене Крхин
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Интер - Днепр
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-Плюс Футбол 1" 22:55 (прямая)
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