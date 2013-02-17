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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Днепр
Спартак - Днепр: обзор матча 17 февраля 2013
Спартак
17.02.2013, воскресенье, 19:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Днепр
56'
П. Яковлев
78'
Д. Комбаров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Днепр
Замена
В. Зубарев
️️️️
К. Чельстрем
84'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Комбаров
78'
Замена
Джано
️️️️
П. Яковлев
76'
58'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Кулаков
58'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Близниченко
58'
Замена
С. Кравченко
️️️️
Е. Селезнев
ГОЛ! 1:0!
П. Яковлев
Пас отдал
Кариока
56'
46'
Замена
В. Мандзюк
️️️️
Е. Чеберячко
Замена
М. Уорис
️️️️
А. Козлов
46'
29'
Замена
А. Близниченко
️️️️
А. Кобахидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
5
Кариока
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Спартак
60
Владимир Зубарев
ОП
7
Джано
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Днепр
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-4-1-1
30
Песьяков
23
Комбаров
16
Боккетти
17
Сухи
9
Комбаров
14
Хурадо
4
Чельстрем
5
Кариока
7
Козлов
91
Яковлев
39
Ари
4-4-1-1
16
Шелихов
44
Федецкий
14
Чеберячко
23
Дуглас
15
Кулаков
28
Шахов
30
Кобахидзе
23
Канкава
8
Бабенко
16
Олейник
11
Селезнев
4
Чельстрем
60
Зубарев
60
Зубарев
4
Чельстрем
91
Яковлев
7
Джано
7
Джано
91
Яковлев
7
Козлов
20
Уорис
20
Уорис
7
Козлов
30
Кобахидзе
7
Близниченко
7
Близниченко
30
Кобахидзе
14
Чеберячко
5
Мандзюк
5
Мандзюк
14
Чеберячко
11
Селезнев
14
Кравченко
14
Кравченко
11
Селезнев
Близниченко
10
Зозуля
10
Зозуля
Близниченко
15
Кулаков
9
Калинич
9
Калинич
15
Кулаков
Остались в запасе
Спартак
Днепр
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Спартак - Днепр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
Новости команд
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Спартак
Днепр
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1
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