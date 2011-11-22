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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Динамо Загреб
Реал - Динамо Загреб: обзор матча 22 ноября 2011
Реал
22.11.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа D, 5 тур
6 : 2
Завершен
Динамо Загреб
2'
К. Бензема
6'
Х. Кальехон
8'
Г. Игуаин
20'
М. Озил
49'
Х. Кальехон
66'
К. Бензема
81'
Ф. Бечирай
90'
И. Томечак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Динамо Загреб
+1
Желтая карточка
Л. Куфре
ГОЛ! 6:2!
И. Томечак
Пас отдал
М. Бадель
Желтая карточка
Ф. Бечирай
Замена
И. Томечак
️️️️
Саммир
ГОЛ! 6:1!
Ф. Бечирай
ГОЛ! 6:0!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
А. Адеми
️️️️
Д. Вида
ГОЛ! 5:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Р. Варан
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
М. Озил
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
С. Рамос
Замена
Й. Леко
️️️️
М. Алиспахич
ГОЛ! 4:0!
М. Озил
20'
ГОЛ! 3:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Л. Диарра
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
К. Бензема
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
М. Озил
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Леандро Куфре
ПЗ
47
Милан Бадель
ЛВ
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
9
Фатош Бечирай
АП
8
Матео Ковачич
ПВ
19
Саммир
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Динамо Загреб
27
Филипп Лончарич
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
27
Йерко Леко
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
99
Иван Крстанович
ЦФ
4-2-2-2
1
Адан
17
Коэнтрау
93
Рамос
19
Варан
19
Диарра
3
Алонсо
8
Шахин
10
Озил
7
Кальехон
9
Игуаин
9
Бензема
4-2-3-1
25
Келава
25
Куфре
4
Тонел
21
Вида
3
Ибаньес
7
Алиспахич
14
Калельо
8
Ковачич
9
Бечирай
47
Бадель
19
Саммир
93
Рамос
39
Альбиоль
39
Альбиоль
93
Рамос
3
Алонсо
23
Гранеро
23
Гранеро
3
Алонсо
10
Озил
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
10
Озил
19
Саммир
27
Томечак
27
Томечак
19
Саммир
7
Алиспахич
27
Леко
27
Леко
7
Алиспахич
21
Вида
45
Адеми
45
Адеми
21
Вида
Остались в запасе
Реал
Динамо Загреб
12
Икер Касильяс
ВР
3
Пепе
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
99
Иван Крстанович
ЦФ
27
Филипп Лончарич
ВР
55
Анте Рукавина
ЛП
27
Никола Покривац
ЦП
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
3
Пепе
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Остались в запасе
99
Иван Крстанович
ЦФ
27
Филипп Лончарич
ВР
55
Анте Рукавина
ЛП
27
Никола Покривац
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Статистика матча Реал - Динамо Загреб
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
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Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
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Вараждин
1 : 3
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Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 01:45 (среда, 23 ноября)
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