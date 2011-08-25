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Динамо Бухарест - Ворскла
Динамо Бухарест - Ворскла: обзор матча 25 августа 2011
Динамо Бухарест
25.08.2011, четверг, 19:15
Лига Европы
2 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Ворскла
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Статистика матча Динамо Бухарест - Ворскла
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