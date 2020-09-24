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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсбург - Десна
Вольфсбург - Десна: обзор матча 24 сентября 2020
Вольфсбург
24.09.2020, четверг, 21:15
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Десна
16'
Ж. Гилявоги
90+2'
Д. Гинчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Десна
ГОЛ! 2:0!
Д. Гинчек
Пас отдал
К. Шлагер
90'
+2
84'
Замена
И. Шевцов
️️️️
Ф. Будковский
Замена
Д. Гинчек
️️️️
В. Вегхорст
78'
65'
Замена
В. Ермаков
️️️️
A. Dombrovskiy
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
М. Лакруа
62'
60'
Вторая желтая
Й. Тамм
Замена
П. Отавио
️️️️
О. Мармуш
58'
57'
Желтая карточка
Й. Тамм
Желтая карточка
О. Мармуш
52'
Желтая карточка
В. Са
50'
46'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
Е. Картушов
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гилявоги
Пас отдал
Р. Штеффен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Десна
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
44
Evgeny Past
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
2-1-2-2-3
1
Кастелс
21
Руссийон
5
Лакруа
23
Гилявоги
21
Шлагер
27
Арнольд
27
Са
11
Штеффен
9
Вегхорст
14
Мехмеди
22
Мармуш
4-4-1-2
22
Конопля
4
Гитченко
22
5
Тамм
37
45
Калитвинцев
11
Картушов
8
5
Тотовицкий
28
Будковский
44
22
Мармуш
6
Отавио
6
Отавио
22
Мармуш
5
Лакруа
25
Брукс
25
Брукс
5
Лакруа
9
Вегхорст
10
Гинчек
10
Гинчек
9
Вегхорст
28
Будковский
90
Шевцов
90
Шевцов
28
Будковский
8
3
Ермаков
3
Ермаков
8
11
Картушов
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
11
Картушов
Остались в запасе
Вольфсбург
Десна
12
Павао Перван
ВР
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
28
Павел Полегенько
ПЗ
72
Igor Litovka
ВР
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
28
Павел Полегенько
ПЗ
72
Igor Litovka
ВР
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Вольфсбург - Десна
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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