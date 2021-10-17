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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Десна
Минай - Десна: обзор матча 17 октября 2021
Минай
17.10.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Десна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Десна
90'
+4
Замена
Е. Цымбалюк
️️️️
Л. Арвеладзе
Желтая карточка
А. Хахлев
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
В. Калитвинцев
89'
Желтая карточка
M. Dehtiarov
86'
Желтая карточка
С. Болбат
84'
Замена
И. Шевцов
️️️️
Ф. Будковский
84'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
Д. Безбородько
Замена
Д. Кныш
️️️️
М. Месхи
76'
Замена
А. Хахлев
️️️️
Э. Гулиев
76'
75'
Желтая карточка
A. Dombrovskiy
73'
Замена
T. Zaviysky
️️️️
В. Юрченко
Замена
А. Байдал
️️️️
Д. Билоног
68'
Желтая карточка
Р. Ахмадзада
56'
Желтая карточка
М. Матич
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
25
Данил Кучер
ВР
11
Рустам Ахмадзада
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
7
Олег Вишневский
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
50
Сергей Болбат
ПЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
11
Евгений Селезнев
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
Десна
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
1-1-1-5
25
Кучер
33
Гончар
32
Месхи
9
Билоног
89
16
23
Гулиев
4
Матич
22
Векляк
1-5-4
72
50
Болбат
9
Арвеладзе
11
Картушов
45
Калитвинцев
8
80
Юрченко
33
33
Селин
21
Безбородько
28
Будковский
32
Месхи
14
Кныш
14
Кныш
32
Месхи
23
Гулиев
99
Хахлев
99
Хахлев
23
Гулиев
9
Билоног
80
Байдал
80
Байдал
9
Билоног
9
Арвеладзе
44
Цымбалюк
44
Цымбалюк
9
Арвеладзе
80
Юрченко
9
9
80
Юрченко
28
Будковский
90
Шевцов
90
Шевцов
28
Будковский
21
Безбородько
0
0
21
Безбородько
Остались в запасе
Минай
Десна
94
Герман Пеньков
ВР
11
Евгений Селезнев
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
11
Евгений Селезнев
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
Остались в запасе
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
Статистика матча Минай - Десна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
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